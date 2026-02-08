Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos y delega la agenda presencial en Federico Sturzenegger

El presidente Javier Milei modificó drásticamente su agenda internacional al suspender el viaje a los Estados Unidos que estaba previsto para este lunes. La decisión, comunicada oficialmente este domingo por Casa Rosada, responde a la invitación recibida para participar en la reunión inaugural del “Board of Peace” ( Junta de la Paz), un foro de relevancia estratégica que sesionará el próximo 19 de febrero en Washington DC y en el que estará Donald Trump.

La representación física de la comitiva argentina en las actividades previstas para esta semana quedará en manos del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Javier Milei priorizó estar en «Board of Peace», en Estados Unidos

Ante la proximidad de ambas fechas y la necesidad de concentrarse en la gestión local, el jefe de Estado optó por permanecer en Buenos Aires y cumplir con sus compromisos en territorio norteamericano mediante intervenciones virtuales.

Sturzenegger. será el encargado de encabezar en Estados Unidos los encuentros con inversores y organismos técnicos, manteniendo la línea de reformas que el Ejecutivo busca traccionar en el mercado estadounidense. «El presidente decidió abocarse a su agenda local», señalaron en un comunicado desde el Ejecutivo nacional.

Enfatizaron que el contacto con el «Board of Peace» se mantendrá como una prioridad absoluta del calendario presidencial para la segunda quincena de febrero.

Respecto a la agenda del viaje definitivo para el 19 de febrero, la Casa Rosada informó que los detalles de los encuentros bilaterales y las exposiciones aún no han sido confirmados. Como es habitual, el itinerario se dará a conocer una vez que se terminen de coordinar los protocolos con las autoridades de Washington.

La agenda que iba a participar Milei desde este lunes incluía una participación en la Gala de Prosperidad Hispana, que se celebrará este martes 10 de febrero en Mar-a-Lago, el condominio de su par republicano Donald Trump. Igualmente, está previsto que el mandatario argentino vaya a Estados Unidos en Marzo para ser parte de Argentina Week, una actividad en Nueva York.

Con Noticias Argentinas