La primera y única escuela técnica de Plaza Huincul se ampliará y ya fue designada la empresa que ejecutará la obra. El presupuesto previsto para la edificación de los nuevos talleres, entre otras incorporaciones se fijó en $5.323 millones mientras que el plazo de obra es de 390 días corridos.

Este establecimiento cuenta con una matrícula de 900 estudiantes repartidos entre tres turnos y con las orientaciones de técnicos Mecánico, Hidrocarburos y Petróleo.

La adjudicación que hizo el gobierno provincial fue a la empresa Tecnobras Argentina S.A. En el detalle de la futura obra implica la construcción de un nuevo módulo eductivo de 1.235 metros cuadrados cubiertos. De este modo se fortalecerá la formación técnica del alumnado que se acerca al millar.

El diseño de obra implicará la edificación de cuatro talleres específicos de electricidad, hidráulica y neumática, un aula taller, jefatura de taller, espacio común, cocina, laboratorio y droguería, pañol y depósito de equipos, sala de preceptores, depósito de materiales y sala de máquinas.

Habrá sanitarios diferenciados para mujeres, varones, personas con discapacidad, docentes y personal no docente, además de depósitos y una sala de tanques y bombas. En cuanto al espacio exterior, se intervendrá en el tramo situado entre el SUM y los dos módulos educativos existentes.

El proyecto incorporarán rampas y escaleras para garantizar la accesibilidad y favorecer la circulación, junto con bancos, mesas y otros elementos de mobiliario urbano. Se construirá una semicubierta, que permitirá proteger de las condiciones climáticas el recorrido entre los distintos bloques del establecimiento.

Desde el municipio que dirige Claudio Larraza se señaló que la obra conforma un avance significativo para la educación técnica ya que permitirá fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Se acompaña así el crecimiento de una institución que se desataca por su permanente apuesta a la formación, a la innovación y el desarrollo tecnológico.

El Gobierno provincial adjudicó a la empresa Tecnobras Argentina S.A. la obra de ampliación de los talleres y espacios exteriores de la EPET Nº 10 de Plaza Huincul, luego del proceso de Licitación Pública Nº 09/26. La contratación fue dispuesta mediante el Decreto Nº 1908/2026, con un presupuesto de $5.323.130.501, a valores de agosto de 2026, y un plazo de ejecución de 390 días corridos.

Esta obra representa un avance significativo para la educación técnica de la ciudad, ya que permitirá fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje, acompañando el crecimiento de una institución que se destaca por su permanente apuesta a la formación, la innovación y el desarrollo tecnológico.

En este sentido, el pasado lunes el intendente Claudio Larraza participó de la Expo de Ciencias de la institución, donde felicitó a estudiantes, docentes y a toda la comunidad educativa por el trabajo sostenido y los resultados alcanzados durante el año. Entre ellos, destacó proyectos e iniciativas como Synapse, el desafío Domuyo y las Olimpiadas de Matemáticas, que reflejan el compromiso con la generación de conocimientos y el desarrollo de nuevas capacidades.

Durante su visita, Larraza remarcó la importancia de que el Estado esté presente para acompañar y respaldar estos procesos, y señaló que el fortalecimiento de la infraestructura educativa debe ir de la mano del crecimiento académico y tecnológico de las instituciones. En esa línea, destacó el valor de invertir en educación pública y generar las condiciones necesarias para que estudiantes y docentes puedan continuar desarrollando sus proyectos y ampliando sus posibilidades.