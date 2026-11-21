El inicio del fin de semana largo en Buenos Aires quedó marcado por un trágico siniestro vial que se cobró la vida de tres personas en la autopista Panamericana. El choque, ocurrido este sábado a la altura de La Horqueta (partido de San Isidro), desencadenó un incendio fatal e involucró a tres vehículos: un auto, un colectivo y una camioneta.

El trágico choque en Panamericana

El episodio se registró cerca de las 05:40 sobre la autopista, a la altura de los accesos de Márquez y Sucre. Si bien aún se intenta esclarecer la mecánica del hecho, los primeros datos indican que el auto circulaba a alta velocidad por un sector de curva pronunciada, próximo a un acceso desde la colectora.

Esta situación provocó que el conductor perdiera el control, rozara la baranda de contención y terminara impactando contra ella. Luego, el vehículo embistió a una Volkswagen Suran y colisionó de frente contra un colectivo que ingresaba a la autopista.

Según informó TN, tras el primer choque los neumáticos habrían reventado y las llantas produjeron chispas al hacer fricción con el asfalto. El incendio se desató luego de la colisión con el transporte, cuyos restos plásticos quedaron esparcidos sobre la calzada.

Como consecuencia del hecho, los ocupantes del auto quedaron atrapados y murieron calcinados; debido al estado de los cuerpos, las autoridades señalaron que aún no lograron identificarlos. En paralelo, se reportaron dos heridos cuya gravedad no trascendió.