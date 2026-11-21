El corte de cinta dejó inaugurado las nuevas obras, con una gran presencia de vecinos de la ciudad. Foto: Alma Terzibachian.

Con la presencia de la intendenta María Emilia Soria y el gobernador Alberto Weretilneck, este sábado se inauguraron las obras de techado, climatización y revestimiento del natatorio de la zona norte en Roca, ubicado en Maipú y Palacios.

Se trata de la segunda pileta municipal techada en la ciudad, que se suma al Natatorio Patronato. Las obras permitirán usar las instalaciones durante todo el año y ampliar el acceso a las actividades acuáticas para los vecinos de todas las edades.

La firma del contrato de los nuevos trabajadores municipales. Foto: Alma Terzibachian.

El inicio de las obras se dio en febrero de este año luego del término de la colonia de vacaciones. A la pileta ya construida, se le sumó la construcción de una estructura metálica de 22 metros de ancho por 38 de largo. También se realizaron tareas de aislación térmica y un revestimiento interior con porcelanato, además de la instalación de aberturas, luminarias y un sistema de climatización y calefacción.

La obra demandó una inversión de $870 millones en esta etapa y forma parte de un proyecto integral del Municipio para ampliar la infraestructura deportiva de la ciudad.

El Centro Deportivo de Zona Norte ocupa una superficie de más de seis hectáreas y cuenta con una pista de atletismo, una cancha de fútbol 11 con césped sintético, canchas de básquet y tenis y espacios destinados a deportes de arena. Además, el Municipio proyecta incorporar una pista de Cross BMX y avanza con la construcción de un nuevo polideportivo en otro sector de la ciudad.

En el acto, también se firmaron el contrato de dos trabajadores, que comenzarán a cumplir funciones en el natatorio. Se trata de dos jóvenes que realizaron pasantías en instalaciones municipales, en el marco de un trabajo conjunto con Apasido y la Escuela Laboral.

El valor social y comunitario del natatorio

En su discurso, Soria destacó el trabajo municipal para lograr esta obra: «Planificando, ordenando prioridades y gestionando, se puede avanzar detrás de grandes objetivos. Y eso hicimos». Y resaltó la importancia de la actividad deportiva para toda la población: «Es salud, es recreación. Tiene que estar al alcance de todos».

Para finalizar, le agradeció al gobernador el acompañamiento en este acto y le propuso que Roca sea sede de la final de los Juegos Rionegrinos para el próximo año: «Nos encantaría, somos el centro de la provincia. Ponemos a disposición este lugar, hay un sin fin de números de canchas y espacios deportivos».

Weretilneck y Soria se elogiaron mutuamente en el acto de inauguración. Foto: Alma Terzibachian.

Weretilneck felicitó a Soria por el trabajo realizado y destacó el valor de la obra pública para garantizar el acceso a la infraestructura deportiva: «Es un acto de absoluta justicia social, este es el sentido social de la obra pública». También repasó el camino hasta llegar a esta nueva instalación, desde la obtención de las tierras por Carlos Soria hasta la creación de la pista municipal de atletismo.

En ese sentido, calificó la inauguración como «un día muy importante para Roca y para la provincia» y sostuvo que la nueva infraestructura beneficiará a vecinos de toda la región.

Por último, apuntó contra el Gobierno nacional por la interrupción de los aportes a las administraciones locales y provinciales. «Las provincias y los municipios quedaron absolutamente solos. Todo lo que teníamos de Nación desapareció», cuestionó.

Tras las palabras de cada uno, hubo un momento de baile con la participación del gobernador y la intendenta, que disfrutaron al son de la música con los presentes que se encontraban en la pileta.