El caso Ueno Bank complica a otro exfuncionario de Paraguay: abrieron una causa penal contra Emiliano Rolón

El Ministerio Público de Paraguay abrió una investigación penal contra otro exfuncionario. Se trata del exfiscal general Emiliano Rolón a quien se le atribuye la acusación de presunta frustración de la persecución y ejecución penal vinculada a las actuaciones sobre el intervenido Ueno Bank.

La causa se originó a partir de las pesquisas por el escándalo financiero que ya derivó en la destitución mediante juicio político y posterior detención del expresidente Santiago Peña.

La causa contra el exfiscal Emiliano Rolón en Paraguay

La decisión fiscal se dio a conocer el viernes 20 de noviembre, horas después de que Emiliano Rolón acudiera ante la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas para alertar sobre un presunto lawfare o persecución jurídica en su contra.

El exjefe del Ministerio Público había presentado su renuncia el martes 17, luego de que un grupo de legisladores impulsara un pedido de juicio político por su manejo del expediente de Ueno Bank y las denuncias asociadas al caso que desencadenó una crisis bancaria en Paraguay.

En su descargo ante el organismo internacional, Rolón advirtió sobre eventuales represalias institucionales y una persecución penal en su contra que estarían impulsadas por motivaciones políticas y mediáticas. Asimismo, el exfuncionario pidió seguimiento internacional para su situación y solicitó que se exhorte al Estado paraguayo a resguardar el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia fiscal.

Para llevar adelante las diligencias contra Rolón, el Ministerio Público designó un equipo integrado por los agentes fiscales Francisco Santacruz, Julio Ortiz y Juan Guerrero.