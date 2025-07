«Desmalezar»: funcionario de Milei puso el foco en los gobernadores y dio una explicación detallada sobre la desregulación

«Desmalezar el Estado» es el concepto detrás de decisiones como el cierre de Vialidad Nacional y que también explica los cuestionamientos a las aprobaciones que se dieron este jueves en el Senado. Así se desprende de la extensa entrevista que dio el subsecretario de Reformas Estructurales del ministerio de Desregulación, Alejandro Cacace, a RÍO NEGRO RADIO en la que habló sobre el día después del fin de las facultades delegadas y puso el foco en los gobernadores.

Escuchá a Alejandro Cacace, de Desregulación, en RÍO NEGRO RADIO:

Cacace hizo hincapié en la repercusión de quitar al Estado de tareas que desde el Gobierno entienden que no puede realizar de forma efectiva y, a la vez, «desmalezar para hacerle la vida más fácil al sector privado» y que sea el que pase a ocupar esos roles.

Afirmó que en casos como el cierre de Vialidad Nacional, el Estado pasará a licitar, o sea gestionar que el proceso sea correcto, el mantenimiento y las obras para que la haga el sector privado. Aclaró que en otros ejemplos, como el INTA, la tarea pasa a otros sectores, se «refuncionaliza», pero no se deja de hacer.

El subsecretario entendió que el recorte de gastos es fundamental para impulsar el crecimiento de Argentina y en este sentido criticó a senadores y gobernadores por pretender más fondos sin plantear de dónde saldrían o hacer recortes propios.

El foco en los gobernadores tras la votación del Senado y el fin de las facultades delegadas

El funcionario de Desregulación criticó la votación del Senado que convirtió en ley el aumento a las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, además de aprobar los proyectos de aportes del Tesoro y coparticipación de impuestos a los combustibles.

Cacace manifestó estar desconcertado. «La responsabilidad que un gobernante tiene es la de poder administrar los recursos y decir, ‘bueno, para poder subir acá, voy a bajar acá’, pero no, no hacen eso. Se juntaron ayer en el Senado y dijeron, ‘vamos a subir acá y acá, y además le vamos a quitar dar recursos acá y acá’. Eso es imposible, no funciona (…) aprobar dos leyes que aumentan el gasto y aprobar dos leyes que le disminuyen el ingreso al gobierno. Eso lleva a cualquier gobierno a la quiebra», criticó.

Con respecto al fin de las facultades delegadas y los próximos pasos a seguir, puso el foco en los gobernadores. «Hay un norte muy importante que es el establecido por el Pacto de Mayo firmado por el presidente y los gobernadores», indicó.

Detalló que se estableció la meta de ir del 40 al 25% del PBI de gasto estatal y que ahora es el momento de que las Provincias hagan su esfuerzo.

«Las Provincias están pidiendo más recursos y más recursos y quieren que la Nación le envíe más dinero, pero en realidad también tienen que hacer el esfuerzo y recortar ese gasto como lo ha hecho la Nación, porque si no es imposible lograr ese cometido que hemos firmado todos», reclamó.

No puedo ser Papá Noel diciendo, ‘no, miren, no va a haber ningún conflicto, le doy a todos todo lo que quieren’ y la plata de dónde sale.» criticó el subsecretario de Reformas Estructurales del ministerio de Desregulación, Alejandro Cacace

También recordó que otro de los objetivos del Pacto de Mayo es hacer una «reforma laboral más profunda que que logre bajar los costos laborales, no salariales».

Enlistó, además, la necesidad de ordenar el sistema previsional y el respeto pleno del derecho a la propiedad «con todo lo que eso implica»

«Muchas de esas reformas van a suceder por ley (…) y se van preparando y están en agenda porque puede que después del 10 de diciembre, con otra composición del Congreso sí se tenga la mayoría», consideró el subsecretario y agregó: «ahora están escritas y están acordadas en el Pacto de Mayo, lo que pasa es si está o no la voluntad de los gobernadores».

Por qué creen que el Estado no puede ser eficiente en algunas actividades

Cacace planteó cifras para graficar la tarea que emprendieron desde el ministerio de Desregulación en busca de racionalizar recursos sin que las tareas dejen de realizarse, pero entendiendo que el Estado no puede tomar todas las actividades.

El funcionario aseguró que Argentina tiene cerca de 30.000 leyes, pero vigentes son cerca de 4.000, que se suman a unos 700.000 decretos presidenciales y 200.000 resoluciones ministeriales, y que ese es el universo sobre el que trabajaron, logrando ahorrar más de 2.000 millones de dólares en en en gasto público y prescindir de 50.000 empleos públicos.

En este contexto, Cacace reconoció el debate sobre trabajar para que el Estado sea más eficiente, pero consideró que «cuando empiezan los funcionarios a a buscar usar los recursos que no son propios, sino de otros, para disponerlos en terceros, lo terminan haciendo mal y por eso se termina tomando esta decisión que somos conscientes que es más drástica, pero que entendemos que le devuelve recursos a los ciudadanos y con esos recursos cada persona o cada empresa también eh puede decidir qué hacer mejor con eso».

En este contexto, también señaló que, a su entender, la reducción 50.000 estatales de una planta de 280.000 no hizo colapsar el Estado. También marcó que, como parte del mismo proceso, lo que hicieron fue quitarle el peso del Estado, entendido como normativas e impuestos, al sector privado para que pueda asumir otros roles.

Reconoció que «conflicto social hay siempre porque hay tensiones distributivas», pero están «convencidos que esta línea está siendo positiva para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina».