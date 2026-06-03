Ohala Diseña: ocho años y una edición aniversario con más de 100 emprendedores en Neuquén

Moda, belleza, charlas y más de 100 emprendedoras y emprendedores tendrán lugar este fin de semana en el Centro de Convenciones Domuyo con motivo de los ocho años de la feria Ohlala en una edición especial centrada en diseño nacional.

Ohlala Design Eventos nació en 2018 cuando apenas reunía 16 emprendedores. Durante ocho años logró construir un lugar de encuentro que superó los 3.450 participantes en más de 90 ediciones realizadas. Se consolidó como una plataforma regional que impulsa el diseño de autor y conecta marcas de distintas provincias y nacionales.

Esta edición se centrará en el diseño y contará con la presencia de más de 100 emprendedores y diseñadores de Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires que trabajan de forma artesanal en la elaboración de piezas únicas.

Habrá prendas con tejidos naturales, accesorios hechos a mano, intervenciones en muebles y decoración, aromas con esencias patagónicas, entre muchas otras propuestas creativas que reflejan la identidad del diseño regional.

Además del paseo de diseñadores y emprendedores, Ohlala Diseña contará con charlas de la mano del sommelier Diego Molina, junto a Bodega Humberto Canale y Martina Cialceta y Delfina Funes, modelos con trayectoria en desfiles y campañas de importantes marcas.

El evento será el sábado 6 y domingo 7 de junio, de 15:00 a 20:30 con entrada libre y gratuita. Además de las propuestas de los emprendedores, también habrá música en vivo, áreas interactivas, premios, regalos y beneficios exclusivos.