El puente entre Río Colorado y La Pampa presenta daños estructurales, aunque descartan «riesgo de colapso»

El puente entre Río Colorado y La Adela seguirá habilitado, aunque Vialidad alertó por su deterioro. Foto: gentileza.

Un informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad advirtió sobre el deterioro del puente sobre el río Colorado, en el kilómetro 857 de la Ruta Nacional 22, que une Río Colorado con La Adela.

El documento menciona fisuras, desprendimientos de hormigón, corrosión y deformaciones en la calzada, aunque aclara que «la estructura de hormigón no presenta riesgo de colapso inminente o compromiso estructural».

La situación había motivado semanas atrás reclamos públicos del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien pidió medidas urgentes para garantizar condiciones seguras de circulación.

El martes, en Buenos Aires, el mandatario provincial se juntó con el titular de Vialidad Nacional, Jorge Campoy, quien -segun fuentes provinciales- confirmó que el organismo avanzaría en reparaciones, aunque sin precisarlas.

Por su parte, un informe de Vialidad Nación consignó una inspección realizada el 15 de abril de 2026 por personal de la Subgerencia de Mantenimiento de Obras de Arte y de la División Mantenimiento de Puentes y Viaductos de Vialidad Nacional, con apoyo técnico de los distritos de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. El operativo incluyó cortes alternados de tránsito y el uso del camión inspector de puentes «Pichetto».

Qué problemas detectó Vialidad en el puente

El relevamiento técnico detectó un deterioro generalizado en distintos sectores de la estructura. Según el informe, «la estructura presenta una serie de anomalías estructurales con fisuras, desprendimientos generalizados de hormigón en losa y vigas«.

Los técnicos describieron fisuras transversales y verticales en las losas, sectores con armaduras expuestas, pérdidas de recubrimiento de hormigón y filtraciones de agua en distintos puntos del puente. También señalaron que «la rotura de la junta de dilatación permite el ingreso de agua que -por períodos prolongados- ha favorecido al progresivo deterioro del metal y del recubrimiento de hormigón aledaño«.

En varios tramos se observaron daños vinculados al escurrimiento del agua de lluvia y al deterioro de los sistemas de desagüe. El informe advierte que los caños actuales «presentan un avanzado estado de deterioro, con roturas y pérdidas de sección», y que su longitud «resulta insuficiente, impidiendo la correcta evacuación del agua».

Cuánto costaría reparar el puente

Vialidad confirmó que ya existe un proyecto aprobado de «Reparación Integral y Puesta en Valor» del puente, aunque su ejecución quedó condicionada por las restricciones presupuestarias.

El plan completo contempla refuerzos estructurales, impermeabilización, repavimentación, cambio de juntas de dilatación, reemplazo de apoyos metálicos y reconstrucción de barandas y desagües. El monto actualizado de esa obra fue estimado en «U$S 1.650.000».

Mientras tanto, el organismo propuso una serie de reparaciones «de mínima» para sostener el funcionamiento de la estructura hasta concretar la obra integral. Según el informe, esas tareas podrían demandar entre «U$S 900.000 a 1.200.000».

Qué concluyó el informe técnico

Pese al deterioro observado, Vialidad remarcó que no existen indicios de colapso estructural. «Luego de inspeccionar la estructura y en función de los datos recabados, se puede indicar que el sistema metálico ubicado en el sistema Gerber y en pilas N° 4 y 5 están apoyando sobre la estructura de hormigón y cumpliendo con su función de diseño», sostiene el documento.

No obstante, el informe aclara que el puente «presenta necesidades concretas de reparación y puesta en valor» y que, mientras no se ejecuten las intervenciones previstas, «permanecerá con la limitación de carga máxima total de 60 tn».

El contexto político y los reclamos por el estado del puente

La nueva inspección técnica fue realizada en medio de los cuestionamientos públicos por el estado del puente sobre el río Colorado, una estructura clave sobre la Ruta Nacional 22 que conecta las provincias de Río Negro y La Pampa.

Semanas antes del operativo, Weretilneck, había reclamado a Vialidad Nacional medidas urgentes para reparar el puente. «Le solicitamos a Vialidad Nacional que arbitren de manera inmediata las medidas necesarias para reparar esta infraestructura clave y garantizar condiciones seguras de circulación», sostuvo.

El mandatario provincial agregó que «por esta vía transitan todos los días miles de vecinos, trabajadores y transportistas» y advirtió: «No se trata solo de una obra: se trata de cuidar la vida de los rionegrinos y de todos los argentinos que utilizan este corredor estratégico».

También los senadores nacionales Martín Soria, Ana Marks y Daniel Bensusán impulsaron un proyecto para declarar la emergencia vial por 36 meses en el tramo de la Ruta 22 donde se encuentra el puente.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores señalaron que el deterioro de la estructura «genera seria preocupación en términos de seguridad vial«, debido a «deformaciones, roturas y desniveles» en la calzada.

Tras esos reclamos, Vialidad Nacional confirmó la realización de la evaluación estructural y señaló que, una vez analizados los resultados, se definirán «el plan de trabajo, los plazos y las medidas de conservación necesarias» para mejorar la transitabilidad y extender la vida útil del puente.