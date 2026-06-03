Ni Una Menos: un Banco Rojo en la Terminal de Roca abre un mes de actividades contra la violencia de género

La instalación de un Banco Rojo en la Terminal de Ómnibus de General Roca es el inicio de una campaña de memoria y concientización que se extenderá durante todo junio. Foto Juan Thomes.

Con la instalación de un Banco Rojo en la Terminal de Ómnibus de General Roca, el Consejo Local de Mujeres Diversas comenzó este martes a una serie de actividades que se desarrollarán durante todo junio en el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos.

La intervención se realizó durante la mañana en el edificio ubicado sobre calle Uruguay y reunió a integrantes de organizaciones sociales, instituciones y referentes comunitarios. La propuesta forma parte de la campaña «Banco Rojo», una iniciativa internacional que busca recordar a las mujeres víctimas de femicidios y visibilizar las violencias por motivos de género.

El banco, pintado de rojo y emplazado en un espacio de circulación pública, se convierte en un símbolo de memoria y reflexión. Cada uno de estos bancos representa una ausencia: la de una mujer cuya vida fue arrebatada por la violencia femicida. Al mismo tiempo, funciona como una herramienta de concientización que interpela a la comunidad sobre una problemática que continúa vigente.

En el acto estuvieron representantes del Consejo Local de Mujeres Diversas. Foto Juan Thomes.

Un símbolo que busca transformar el espacio público

Desde el Consejo Local de Mujeres Diversas señalaron que la campaña apunta a fortalecer la memoria colectiva y a generar espacios de diálogo sobre las distintas formas de violencia que atraviesan mujeres y diversidades.

La intendenta María Emilia Soria participó de la instalación del Banco Rojo en la Terminal de Ómnibus de Roca. Foto Juan Thomes.

La iniciativa nació en Italia y se expandió a distintos países como una forma de hacer visible el impacto de los femicidios en la sociedad. En Argentina, numerosas ciudades han incorporado bancos rojos en plazas, hospitales, escuelas, universidades y edificios públicos.

En General Roca, la propuesta se extenderá durante todo junio con nuevas intervenciones en instituciones educativas, organismos públicos, espacios comunitarios y centros de salud.

Un mes de actividades en distintos puntos de la ciudad

Tras la actividad realizada en la Terminal, el cronograma continuará este martes por la tarde en La Casita, sede del área de Salud Mental del Hospital Francisco López Lima. En los próximos días también habrá intervenciones en el hospital, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el Concejo Deliberante, la Universidad Nacional de Río Negro y otros espacios comunitarios.

Entre las actividades previstas se destaca la instalación de un banco en memoria de Nicol Posada, programada para el 6 de junio, además de la restauración del banco ubicado en el Paseo de la Mujer.

La actividad incluyó intervenciones artísticas, música coral y danza en el marco de Ni Una Menos. Foto Juan Thomes.

Desde la organización remarcaron que cada acción busca renovar el compromiso colectivo frente a las violencias por razones de género y sostener el reclamo que dio origen al movimiento Ni Una Menos hace once años.

El acto estuvo acompañado por presentaciones de coro y danza. Foto Juan Thomes.

«Porque vivas, libres y sin miedo nos queremos» es la consigna que acompañará las distintas intervenciones previstas para este mes en General Roca.