Instalan las redes de gas y cloacas a las familias en situación vulnerable de Cutral Co

La ordenanza que fue aprobada para eximir a las familias de condición socioeconómica vulnerable del pago de las conexiones de gas y cloacas se empezó a aplicar en Cutral Co. En esta etapa, los trabajos están centrados en los barrios Cono de Seguridad y Nehuen Che, con aquellos vecinos que no pueden afrontar el costo de la instalación.

Después que el Ejecutivo envió la -ahora- ordenanza que lleva el número 2982 al Concejo Deliberante y la audiencia pública convocada, se concretó la tarea de encuestas a las familias de las dos barriadas mencionadas. Esta es un trabajo que se lleva adelante entre las áreas municipales de la secretaría general y de Desarrollo Social, en conjunto con los presidentes barriales.

En este sentido, se informó que se hizo el relevamiento para identificar los habitantes y cuáles son las necesidades. Luego se aprobaronn los trabajos que consisten en la instalación domiciliaria porque la red troncal ya está en el sector. No solo es de gas natural, sino que se incluye la red cloacal en aquellos casos donde no existe.

Mientras se trataba la propuesta en el Deliberante, hubo barrios que comenzaron con la tarea de relevar a los habitantes. En especial, los semirrurales donde no tenían red de gas: Monte Hermoso, Colonia 2 de Abril, Filli Dei, 21 de Septiembre, Cono de Seguridad y Villa El Puestero.

En la modificación que hubo, el artículo en cuestión es el 123° de la tarifaria 2026 y que dejó establecido otorgar «mediante acto administrativo fundado, exenciones totales o parciales, reducciones, diferimientos, planes especiales de pago o cualquier otra modalidad de alivio fiscal respecto de tasas, derechos y contribuciones municipales».

En este sentido, se indicó que se tendrán encuenta las «situaciones de vulnerabilidad socioeconómica debidamente acreditadas»; las «razones de interés público debidamente justificadas»; las «emergencias económicas, sociales o productivas o situaciones excepcionales que afecten la capacidad contributiva» del vecino.

Para acceder al beneficio se tiene que tener en cuenta los informes técnicos, sociales o económicos, tal como se sancionó. En la audiencia pública, algunos de los vecinos que participaron plantearon su inquietud con la forma en que autorizará el beneficio de la exención, y se puso en duda si iba a ser a solo criterio del Ejecutivo.

En la misma audiencia pública, los ediles oficialistas describieron que se iba a realizar un registro y que las asociaciones barriales tendrían una activa participación porque tienen en claro quiénes son los vecinos que están asentados en su sector.