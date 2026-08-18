Tras 34 días, reabrió el paso Cristo Redentor: el enojo empresarial por la «imprudencia» del prolongado cierre

El Paso Cristo Redentor reabrió este martes a las 9 después de 34 días cerrado por las condiciones climáticas en la Cordillera de Mendoza. La habilitación comenzó con prioridad para los camiones que esperan cruzar hacia Chile. Sin embargo, la reapertura no apagó los reclamos empresariales por el tiempo que permaneció interrumpido el tránsito.

Uno de los empresarios que cuestionó la situación fue Bruno Pescarmona, gerente de Grupo Arcor a cargo del área agrícola. El empresario publicó en X: “1 MES!! Cuanta negligencia!”, en referencia a la duración del cierre.

La queja empresarial por las pérdidas a causa del cierre del paso Cristo Redentor de Mendoza

Pescarmona también señaló el impacto económico que tiene la interrupción del corredor para Mendoza. Según explicó, el 70% de las exportaciones mendocinas sale por vía terrestre hacia Chile a través del Cristo Redentor, por un monto cercano a los USD 1.070 millones anuales.

El reclamo se da mientras comienza el operativo para ordenar la salida de los camiones acumulados. Entre este martes y el jueves 20, la circulación estará habilitada únicamente en sentido Argentina-Chile, de 9 a 21, con prioridad para los vehículos de carga que ya se encuentran documentados.

La apertura del corredor permitió comenzar a descomprimir una acumulación de entre 1.800 y 2.000 camiones que permanecieron varados en distintos puntos de Mendoza.

La interrupción también obligó a considerar rutas alternativas para mantener el intercambio comercial. Esos recorridos pueden sumar más de 2 mil kilómetros al traslado, con un incremento en los tiempos y costos logísticos para las empresas que utilizan el corredor cordillerano.

Camiones varados y reclamos empresarios: qué esquema tendrá el paso hacia Chile

La reapertura será progresiva y durante esta primera etapa no podrán circular vehículos particulares, ómnibus ni transporte turístico hacia Chile. La medida apunta a concentrar la capacidad disponible en el movimiento de cargas y reducir la acumulación generada durante las semanas de cierre.

El esquema cambiará desde el viernes 21 de agosto, cuando se habilite exclusivamente el tránsito de camiones desde Chile hacia Argentina. Esa modalidad se mantendrá hasta el sábado 22.

La reapertura se produjo después de las intensas nevadas, la formación de hielo y el riesgo de desprendimientos y avalanchas que afectaron la transitabilidad en Alta Montaña.