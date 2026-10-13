San Javier ya tiene acceso asfaltado a la Ruta 3: cómo es la obra que cambia la conexión de la localidad

La obra fue celebrada por las autoridades y los vecinos como un avance para el desarrollo de la localidad. Foto: gentileza.

San Javier vivió una jornada histórica este martes con la inauguración del acceso asfaltado que conecta a la localidad con la Ruta Nacional 3. Después de décadas de espera, la comunidad cuenta con una nueva conexión vial que busca mejorar el ingreso y egreso al pueblo, facilitar el traslado de los vecinos y generar mejores condiciones para el desarrollo productivo, comercial y turístico.

La obra comprende más de 2.100 metros de pavimentación y fue ejecutada por Vialidad Rionegrina. La inversión fue de $2.467 millones (aproximadamente US$1,61 millones), financiada a través del bono VMOS, vinculado a las inversiones energéticas en Río Negro.

La inauguración se realizó con la participación de la jefa comunal, Gladys Almuna; el presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; representantes de Vialidad Rionegrina, autoridades provinciales y vecinos.

El encuentro incluyó el tradicional corte de cinta y una cuenta regresiva junto a los vecinos para dejar formalmente inaugurado el acceso. También se encendieron las nuevas luminarias del ingreso y del boulevard, que cuentan con un sistema de fotocélulas para su funcionamiento automático.

El acceso asfaltado abre nuevas expectativas para la producción, el comercio y el turismo en San Javier. Foto: gentileza.

San Javier: una obra esperada durante décadas

Durante su discurso, Almuna expresó la emoción de la comunidad por la concreción de una obra que, según recordó, comenzó a tomar forma pública durante el aniversario de la localidad del año pasado, cuando se presentaron los pliegos para avanzar con la pavimentación.

«Algunos dijeron el mismo cuento de siempre: que nos estaban mintiendo. Y yo dije: no me están mintiendo«, recordó la jefa comunal al repasar el proceso que derivó en el inicio de los trabajos.

Almuna definió el acceso asfaltado como un logro colectivo. «Esto es lo que nosotros esperamos toda la vida», expresó, al agradecer el acompañamiento de los funcionarios provinciales, los legisladores y los trabajadores que participaron del proyecto.

La jefa comunal también destacó la importancia de que los recursos destinados a la localidad se traduzcan en obras concretas. En ese sentido, señaló que la comuna busca distribuir los fondos disponibles en proyectos que respondan a las necesidades de sus habitantes.

La pavimentación tiene además un significado histórico para San Javier. La localidad quedó al costado de la ruta después de los cambios en la traza vial vinculados a la inauguración del puente nuevo sobre el río Negro, en 1981.

El bono VMOS y el financiamiento del acceso

El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, repasó los pasos que permitieron concretar la obra y destacó el financiamiento a través del bono VMOS.

“Necesitábamos ese paso para que después el gobernador, con el trabajo de Alejandro (Echarren) como ministro y de Raúl (Grün) y de toda Vialidad, pudieran elaborar los proyectos, definir el monto y buscar el financiamiento», explicó sobre la incorporación del acceso al presupuesto provincial.

López señaló que los recursos extraordinarios surgidos de las negociaciones vinculadas a los proyectos energéticos permitieron financiar la pavimentación. «Había que definir prioridades y el gobernador decidió que el acceso a San Javier iba a ser financiado con los recursos de Vaca Muerta Sur», afirmó.

Además, anunció que la Provincia prevé avanzar con un playón deportivo a principios de 2027 y destacó el impacto de la obra vial: «Hoy, después de 45 años, San Javier de nuevo tiene asfalto conectado con el asfalto«.

Nuevas obras para San Javier: iluminación, cementerio y un playón deportivo

La inauguración del acceso también estuvo acompañada por anuncios de nuevas obras para la localidad.

Durante el acto quedó inaugurada la iluminación del bulevar y se destacó la instalación de luminarias en sectores vinculados a los lotes sociales y las viviendas. La mejora busca reforzar las condiciones de circulación y seguridad para los vecinos.

Además, las autoridades mencionaron los avances para finalizar un cementerio propio, otra de las demandas de la comunidad que cuenta con financiamiento del bono VMOS.

Qué oportunidades abre el nuevo acceso a la Ruta 3

La pavimentación era una demanda histórica de San Javier por sus efectos sobre la movilidad cotidiana y las posibilidades de crecimiento. Antes de la inauguración, Almuna había señalado que la falta de asfalto dificultaba el ingreso de proveedores, docentes y trabajadores, además de limitar las alternativas de transporte.

Con la nueva conexión, la comuna busca impulsar la producción local, facilitar la comercialización y generar condiciones para atraer inversiones.

Entre las expectativas mencionadas por la jefa comunal se encuentran la posibilidad de contar con una estación de servicio, potenciar el parque industrial ubicado en las inmediaciones del corredor vial y atraer inversiones vinculadas con la producción de cebolla, la ganadería y otras actividades rurales.

El turismo también aparece entre las oportunidades que San Javier espera desarrollar. La localidad busca poner en valor su balneario, sus 244 años de historia y su perfil productivo para atraer visitantes.

Otro de los objetivos es avanzar en gestiones para que ingresen colectivos de larga distancia, una alternativa que, según había explicado Almuna, encontraba dificultades por la falta de un acceso asfaltado.