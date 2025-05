«Destruye el empleo»: Tierra del Fuego demandará al Gobierno de Javier Milei si cumple la baja de impuestos a tecnología

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, habló sobre el reciente anuncio sobre la rebaja de aranceles para importar celulares, decisión que tomó el Gobierno de Javier Milei. Aseguró que afecta «de manera directa a la provincia» y rechazó por completo la medida. «Vamos a judicializar si se confirma en los términos en que fue anunciado», denunció el madatario.

Según medios locales, Melella puso foco en el diputado nacional José Luis Espert y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes celebraron la medida del gobierno nacional. Los acusó de «actuar con violencia discursiva y desconocimiento sobre la realidad provincial».

Melella remarcó su descontento y, en medio de la tensión, aseguró que si el decreto presidencial se publica en los términos anunciados, la Provincia de Tierra del Fuego iniciará acciones judiciales para frenar su aplicación

Qué dijo el gobernador de Tierra del Fuego: su respuesta ante la medida del gobierno de Javier Milei

A través de las redes sociales, el gobernador expresó: «Nos genera profunda preocupación el anuncio del Gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego».

Nos genera profunda preocupación el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego. — Gustavo Melella (@gustavomelella) May 13, 2025

Sostuvo que «la industria fueguina es empleo, es soberanía, y representa un desarrollo tecnológico de alta calidad que no existe en ninguna otra parte del país».

«Como siempre, el pueblo fueguino, junto a sus trabajadores y el Gobierno provincial, va a salir adelante. Vamos a redoblar los esfuerzos en defensa de nuestra industria ante este nuevo embate», aseveró.

En diálogo con Radio Provincia comentó que la situación es «muy compleja», ya que esto podría generar una gran tasa de desempleo y pérdida de puestos de trabajo. Rememoró los años de gestión de Mauricio Macri.

A su vez, destacó que esta medida no solo afecta al personal de las fábricas, sino que genera una cadena de perjuicios económicos. «Al vecino que trabaja en una planta también es cliente del quiosquero, del taxista, del almacén, del que alquila una cabaña en Tolhuin. Esto impacta en toda Tierra del Fuego”, enumeró.

Asimismo, dispuso: «No me importa si me faltan el respeto a mí, pero no voy a permitir que se lo falten a nuestro pueblo. Vamos a judicializar si se confirma en los términos en que fue anunciado».

Fuerte cruce entre Gustavo Melella, Luis Espert y Federico Sturzenegger

Según el portal de noticias de Buenos Aires, Clarín, hubo un fuerte cruce entre el Gobernador de Tierra del Fuego, Luis Espert y Federico Sturzenegger.

Por su lado, Sturzenegger publicó en sus redes sociales «tres reflexiones sobre la reducción de la protección a productos electrónicos, que implícitamente implican una reducción del régimen de protección de Tierra del Fuego».

Me gustaría compartir tres reflexiones sobre la reducción de la protección a productos electrónicos, que implícitamente implican una reducción del régimen de protección de Tierra del Fuego (que se suma a la importación libre de aranceles por courier). Mis reflexiones tienen que… pic.twitter.com/gDLhX1xu9P — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 14, 2025

Sostuvo: «Es cierto que la menor protección pueda reducir algún empleo en la isla, pero el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero “extra” en el bolsillo que gastarán en otras cosas. ¿Cuánto empleo creará ese gasto adicional?. Mucho más que los que se pierden, porque el ensamblaje es una actividad poco mano de obra intensiva, por ejemplo, relativo a servicios».

Y llegó la respuesta de Malella. «Sturzenegger es un tremendo atorrante. Si un ministro dice eso, es un atorrante o un ignorante. Les pido a los de su partido que le expliquen que no somos eso ¿Tiene que haber una sola actividad productiva? No conocen la provincia”, replicó.

Según Clarín, calificó de «viejo provocador e ignorante, que opina desde el microcentro porteño» al diputado nacional Luis Espert. «¿Se dan cuenta de lo ignorantes que son? No saben de Almanza, de Tolhuin, de Río Grande. Esos están tomando medidas en el país, y es grave”, recalcó.

Dadas las acusaciones, el diputado redobló la apuesta y le respondió: «Caradura ¿Vos decís que si un celular en Argentina no cuesta el doble de lo que vale en el mundo desparece Tierra del Fuego? Los celulares que hacés ahí tienen valor agregado 0. Son solo impuestos».

Caradura ¿Vos decís que si un celular en Argentina no cuesta el doble de lo que vale en el mundo desparece Tierra del Fuego? Los celulares que hacés ahí tienen valor agregado 0. Son solo impuestos. Te tiro ideas realmente progresistas para los fueguinos. Tenés la 2da reserva de… https://t.co/4r90Hkihjv — José Luis Espert (@jlespert) May 13, 2025

Espert, fiel a su estilo, continuó provocando. «Podrías hacer petroquímica, pero tampoco adheriste al RIGI, podrías hacer acuicultura, pero no la desarrollás, la hotelería deja mucho que desear, tenés el puerto de acceso más cercano a la Antártida por donde pasan continuamente los cruceros que van más al sur con lo cual podrías generar frescos para aprovisionarlos pero no lo hacés, Río Grande podría ser la ciudad administrativa de la isla y liberar a Usuhaia del hacinamiento que sufre para permitir el turismo en serio ahí. No nos tomes por boludos», refutó.