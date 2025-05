Ya está la fecha de firma del convenio de Río Negro con las petroleras por el oleoducto Vaca Muerta – Punta Colorada

La firma está confirmada para este viernes en Viedma, aunque fuentes rionegrinas admitían que faltaban todavía retoques al texto definitivo del convenio entre Río Negro y las petroleras para la “concreción del proyecto Vaca Muerta Oil Sur”.

Así lo indican las invitaciones ya cursadas por el gobierno de Alberto Weretilneck para el acto, a las 9, en el Salón Gris.

Hace dos semanas, en Bariloche, el mandatario había anunciado esa rúbrica para hoy, jueves 15, pero luego se trabaron las negociaciones con el consorcio petrolero, lo cual, exigió su presencia en el último tramo. Finalmente, el miércoles, el entendimiento quedó cerrado y solo quedan repasos que quedaron en manos de los representantes legales de las partes.

El convenio tendrá tratamiento en la sesión del 22 de la Legislatura y, según los trascendidos, se contemplan las condiciones para la construcción del proyecto en el territorio rionegrino, con los desembolsos asumidos por las petroleras. Existiría un desembolso inicial de unos 60 millones de dólares y, después, pagos anuales.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) consiste en la exportación de petróleo neuquino por la costa rionegrina, concretamente un puerto en Punta Colorada (Sierra Grande). Está impulsado por las petroleras YPF, Pluspetrol, Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Shell y Chevron.

El desarrollo comprende la construcción de un oleoducto de 440 kilómetros de extensión entre Allen y la costa serrana, donde se montará un puerto petrolero de enormes dimensiones con dos monoboyas de carga a seis kilómetros de la costa y una playa de tanques de acopio de petróleo.

La negociación se complicó inicialmente porque los privados se negaban a otros desembolsos.

“No admitimos que Río Negro sea un pasamanos”, decía en marzo Weretilneck y resaltaba que en “el proyecto ganan todos. La Nación -mencionó- cobrará más retenciones y más impuestos. Las petroleras ya ganan porque no pagarán el 3% de Ingresos Brutos por su exportación y, además, venderán a precios internacionales. Y, merecidamente, Neuquén tendrá más regalías. Entonces, no es admisible que la única que no gane sea Río Negro, que pone su territorio, sus rutas, sus ríos y su mar”.

Después, las conversaciones se encarrilaron y los resultados se sabrán con el convenio que será firmado mañana.