Deuda de Nación con las provincias: el Gobierno extiende el plazo y flexibiliza el régimen de compensación

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó una prórroga para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sumen al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Esta medida busca profundizar el saneamiento de las cuentas públicas mediante un sistema de compensación de deudas que permite el uso de activos no financieros, como tierras y empresas estatales, para cancelar compromisos pendientes.

A través de una normativa publicada recientemente en el Boletín Oficial, se modificaron los plazos originales establecidos en octubre de 2024. El nuevo decreto no solo extiende el período de adhesión, sino que también fija el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para que las jurisdicciones presenten toda la documentación respaldatoria de las deudas que pretenden incluir en la negociación.

Nuevos procedimientos y validación técnica

La actualización del régimen introduce cambios operativos en la validación de las acreencias. Según lo dispuesto, las dependencias de la administración central deberán elaborar informes técnicos detallados que evalúen la veracidad, el monto y la conveniencia de incluir cada obligación en el sistema.

Además, se requiere la intervención obligatoria del servicio jurídico del ministerio de Economía antes de cualquier acuerdo formal.

Uno de los puntos clave es la incorporación de una instancia de negociación ante posibles discrepancias. Si existen diferencias en los montos o la legitimidad de las deudas, las partes deberán iniciar un proceso basado en los principios de «buena fe y lealtad federal» para alcanzar un consenso.

En los casos donde existan litigios judiciales previos, el decreto estipula la participación necesaria de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Tierras y empresas como herramientas de pago de Nación a las provincias

El objetivo central de esta iniciativa es resolver el desorden financiero acumulado tras décadas de centralismo. El Gobierno propone un esquema flexible donde el Estado Nacional puede ofrecer tierras, rutas, empresas públicas u otros bienes para cancelar sus pasivos con los distritos del interior.

Desde el Ejecutivo destacaron que el espíritu de la medida es avanzar hacia un «verdadero federalismo», permitiendo que las provincias tomen control de activos nacionales radicados en sus territorios, los cuales impactan directamente en su actividad económica local.

La adhesión al régimen es de carácter opcional para cada jurisdicción, respetando la autonomía de las provincias.

El mapa de la adhesión provincial al regimen de Nación

Hasta el momento, ocho gobernadores ya han formalizado su ingreso al sistema de compensación, demostrando interés en regularizar sus situaciones fiscales. Los distritos que ya forman parte del esquema son:

Salta (Gustavo Sáenz)

(Gustavo Sáenz) Catamarca (Raúl Jalil)

(Raúl Jalil) Chubut (Ignacio Torres)

(Ignacio Torres) Misiones (Hugo Passalacqua)

(Hugo Passalacqua) La Pampa (Sergio Ziliotto)

(Sergio Ziliotto) Santa Cruz (Claudio Vidal)

(Claudio Vidal) Tucumán (Osvaldo Jaldo)

(Osvaldo Jaldo) Corrientes (Gustavo Valdés)

Con la extensión de los plazos y la flexibilización de los requisitos documentales, el Gobierno espera que el resto de las jurisdicciones evalúen su incorporación para extinguir obligaciones recíprocas y aliviar la carga financiera tanto de la Nación como de los estados provinciales.