Javier Milei recibe a Diego Santilli en Olivos este domingo mientras se define al sucesor de Manuel Adorni

Este sábado 27 de junio, horas previas al partido de la Argentina por el Mundial 2026, Manuel Adorni le puso fin a su paso por el Gobierno y anunció su renuncia como jefe de Gabinete. Mientras desde Casa Rosada se preparan para anunciar a su sucesor, Javier Milei recibió a Diego Santilli en la Quinta de Olivos.

La noticia fue confirmada tanto por Noticias Argentinas. Antes de la partida de Adorni, el actual ministro del Interior se renunió este viernes con la a secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para evaluar la posibilidad de asumir ese cargo.

Cerca de las 19, La Nación informó que el funcionario se encuentra en estos momentos reunidos con el presidente y que el anuncio se realizaría esta misma tarde a través de las redes sociales.

Casa Rosada busca reimpulsar la gestión tras la renuncia de Adorni

La salida de Adorni, quien venía envuelto en acusaciones cada vez más pesadas desde marzo pasado, generó un sacudón en la gestión libertaria.

El desembarco de Santilli como jefe de ministros busca cerrar el capítulo Adorni y abrir una época de mayor conversación con las provincias, los aliados y otros sectores con los que hoy no hay puentes.

El Presidente mantuvo a su también exvocero el tiempo máximo que pudo sostenerlo, pero, tras ser acorralado en el Congreso, debió soltarle la mano para evitar una crisis mayor.

El relanzamiento del gobierno de La Libertad Avanza también incluye una nueva etapa en la vocería presidencial, con el inicio de la etapa de Adrián Ravier.

Con el pampeano siendo la voz oficial del Poder Ejecutivo y con Santilli al frente de las gestiones políticas, Milei espera atravesar la segunda mitad del año con mayor iniciativa y victorias en el Congreso.

Este domingo, el PRO envió una señal de acompañamiento a la designación de Santilli como jefe de Gabinete y también pareció celebrar la renuncia de Adorni.

Noticias Argentinas.