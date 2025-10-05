Javier Milei y Mauricio Macri en un encuentro clave: los cambios que podrían surgir tras la reunión en Olivos

Días atras el presidente Javier Milei se reunió con el líder del PRO, Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Este encuentro buscó consolidar la alianza de cara a las elecciones legislativas de octubre. «No fue una mala reunión pero sí muy tensa. Ninguno se calló nada y cuando algo no gustó, se lo dijeron”, corroboró un dirigente del PRO. En el cónclave, algunos nombres resonaron como parte de los cambios que se avecinan.

El encuentro, según detallaron fuentes cercanas al PRO a Infobae, fue una oportunidad para Mauricio Macri de tener influencia en algunos sectores del gobierno que fueron diagnosticados por el partido como «deficientes». Por su lado Javier Milei se habría mostrado «abierto a implementar un reseteo de parte de la gestión»:

En este sentido, la figura que ganó fortalecimiento es la de Guillermo Francos, un «eslabón clave» entre Milei y Macri. “Hace mucho tiempo que Guillermo está mediando para que se encuentren y trabajen juntos”, afirmó un viejo amigo de Francos.

Otro de los nombres que surgió en el encuentro fue el de Javier Iguacel como posible jefe de Vialidad post elecciones, dijo Infobae. Se trata de un movimiento que traería novedades en trabajos vinculados a la licitación en obras públicas.

Si bien la posible reorganización de la gestión implica una reestructuración profunda, también plantea un dilema para Milei: el costo de modificar el sistema de toma de decisiones que diseñó cuando echó a Nicolás Posse. Dicho esquema de poder se concentra en la cúpula del Gobierno, junto a su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo.

Elecciones 2025: Javier Milei y Mauricio Macri consolidan su alianza con una «muy fructífera reunión»

La cumbre en la residencia presidencial se extendió por aproximadamente dos horas, de 17 a 19, y finalizó con un mensaje inmediato del jefe de Estado en su cuenta de X. Dejó en claro que retomaron la buena sintonía entre La Libertad Avanza y el PRO.

«Acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente», enfatizó Milei.

El mensaje presidencial se centró en el pacto de trabajo conjunto que se activará tras las elecciones legislativas. El texto oficial describe un acuerdo para impulsar las transformaciones que el Gobierno considera indispensables para el país.