Diego Santilli como reemplazo de José Luis Espert: lo resolverá «la Justicia Electoral» dijo Javier Milei

El presidente Javier Milei anunció que se le pidió a Diego Santilli que encabece la lista de La Libertad Avanza, luego que José Luis Espert se bajara de la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. tras las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200 mil de Fred Machado, empresario investigado por narcotráfico.

Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert: qué dijo Javier Milei

Milei ratificó que impulsarán que Diego Santilli encabece la lista. «Lo consultamos y él aceptó. Lo va a terminar resolviendo la Justicia Electoral. ¿Cuál es el problema de que sea alguien del PRO? Si estamos en una alianza nosotros. Eso muestra lo leal y noble del acuerdo, claramente», comunicó.

Por otro lado, defendió a Espert. “Lo más maravilloso que hizo Espert hoy fue que demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la Nación y de las ideas de la libertad, que es el que nos va a sacar adelante, versus el interés personal. Porque yo lo conozco al profe, es un peleador, un gladiator, y se baja porque tiene una responsabilidad histórica», dijo el presidente en una nota con LN+.

Y agregó: «No tengo dudas de la honorabilidad del Profe, yo no lo eché».

José Luis Espert se bajó: la presión del PRO y un Gabinete dividido

Con Noticias Argentinas

La salida de Espert se concreta tras quedar acorralado por la denuncia que lo vincula al empresario Fred Machado. La situación se había vuelto insostenible. Según indicó Noticias Argentinas, fue el tema central de la cumbre que Milei mantuvo el viernes con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.

Dentro del propio Gobierno, un ala liderada por la ministra Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, venía reclamando la renuncia del candidato para evitar que el escándalo siguiera erosionando la imagen del oficialismo.

Operativo Diego Santilli para salvar la elección

Con la salida de Espert, se activa el plan de emergencia para que Diego Santilli, quien figuraba tercero en la nómina, pase a encabezar la boleta. Para que esto sea posible, también se bajará de la lista la segunda candidata, Karen Reichardt.

Ahora, la coalición oficialista deberá moverse rápido para formalizar los cambios ante la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. Según la ley, tienen tiempo hasta 15 días antes de la elección del 26 de octubre para presentar las modificaciones.