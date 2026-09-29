Diego Santilli suma nuevos funcionarios a la Jefatura de Gabinete: quiénes son y qué rol cumplirán

A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la incorporación de nuevos funcionarios a la Jefatura de Gabinete. Los nombramientos buscan cubrir cargos clave en las áreas de Turismo y en la Vicejefatura del Interior. Ambos textos cuentan con la firma del presidente Javier Milei y el propio jefe de ministros, Diego Santilli.

Cambios en la Jefatura de Gabinete: las nuevas designaciones

Mediante el Decreto 1119/2026, se informó que desde ahora el cargo de subsecretario de Ambiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes estará ocupado por Juan Andrés Trebino. Trebino es abogado especialista en derecho ambiental y gestión pública.

De acuerdo a su perfil difundido, el funcionario acumula más de 15 años de trayectoria: fue director nacional de Control Ambiental y subsecretario de Fiscalización y Recomposición Ambiental durante la gestión de Mauricio Macri. Además, también estuvo vinculado al equipo del exministro Sergio Bergman.

Por otra parte, en el Decreto 1118/2026 se informó que el cargo de Subsecretario de Enlace Legislativo de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de ministros serás ocupado por el abogado Walter Daniel Lanaro. En el documento se aclaró que el funcionario empezó a cumplir sus nuevas funciones desde el 1° de septiembre de 2026.

Walter Daniel Lanaro, además de abogado, es un político vinculado al espacio del PRO y la coalición Juntos por el Cambio. Se desempeñó como senador de la provincia de Buenos Aires en representación de la Tercera Sección Electoral. Fue electo por primera vez en 2015 por la alianza Cambiemos y reelecto en 2019 por Juntos por el Cambio. Durante su mandato ejerció, entre otros roles, la presidencia de la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense.

Además, previo a su labor parlamentaria, ocupó cargos de gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo asesorías en el Ministerio de Desarrollo Social e integró el gobierno porteño como Gerente Operativo.