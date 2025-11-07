Diego Spagnulo cambió su estrategia de defensa en el caso por presuntas coimas en Discapacidad: cómo sigue la investigación

Diego Spagnuolo cambió su estrategia de defensa en el caso por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ahora se evalúa cómo seguirá la investigación. Las expectativas recaen sobre la Cámara Federal ya que será la encargada de resolver si confirma el rechazo a declarar la nulidad de todo lo hecho en la investigación de la causa luego de que el abogado del extitular de Discapacidad, asegurara que los audios filtrados eran falsos.

El nuevo abogado de Spagnuolo, Mauricio D Alessandro, declaró ante los jueces de la sala II del Tribunal de Apelaciones que su cliente afirma que los audios donde se lo escucha hablar sobre supuestos sobros por parte de la droguería Suizo Argentina y menciona a Karina Milei, son «falsos».

Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah escucharon a la defensa y al fiscal Franco Picardi, quien ratificó la validez de todo lo hecho hasta ahora en la investigación y quedaron en condiciones de resolver planteos de nulidad.

Mientras D Alessandro sostuvo que los audios están editados o «hechos con inteligencia artificial«, Picardi advirtió que los audios fueron un disparador para el caso que se nutre de otras evidencias.

La estrategia de la nueva defensa del extitular de Andis busca concentrar el debate en la legalidad y validez de las grabaciones. También quiere plantear la falta de acción en función del antecedente d ela causa desestimada. Asimismo, el expediente principal avanza con las medidas de prueba dispuestas por la fiscalía.

En caso de que la Cámara Federal acepte el planteo de la defensa de Spagnuolo, los audios podrían quedar fuera de la investigación. Si lo rechaza, las grabaciones seguirán siendo parte central de la causa que investiga presuntos pagos de sobornos en la agencia de Discapacidad.

Cómo sigue la investigación

Tal como se mencionó, la Sala II de la Cámara Federal debe resolver si acepta los planteos de nulidad de la defensa de Spagnuolo y de la defensa de los dueños de la droguería involucrada, o si el expediente continúa. Esta resolución es crucial para el futuro del caso.

El fiscal Franco Picardi solicitó a la Cámara que rechace los pedidos de nulidad. Señaló que la investigación se sustenta en otros elementos recolectados (como secuestro de celulares, computadoras y documentación en allanamientos) y no solo en los audios. También mencionó el decreto presidencial que removió a Spagnuolo de su cargo como un elemento que reforzó la necesidad de la investigación judicial.

El secreto de sumario que pesa sobre el expediente está pronto a levantarse, lo que podría permitir a las partes acceder a más elementos de la investigación.

