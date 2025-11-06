Reapareció Diego Spagnuolo en la causa por presuntas coimas en ANDIS: «Los audios son falsos»

La defensa de Diego Spagnuolo se presentó en la audiencia por la causa de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El abogado sostuvo que los audios filtrados son «falsos, editados o hechos por inteligencia artificial y fuera del contexto de charla«.

El nuevo abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, pidió la nulidad de la causa se presentó en la Cámara Federal de Comodoro Py este jueves y pidió la nulidad de toda la causa.

«Spagnuolo me dijo que los audios son falsos y que no es su voz. Asumí la defensa esta semana y vamos a esperar que se levante el secreto de sumario para poder acceder y analizar los audios», dijo tras la audiencia en contacto con Clarín.

El caso trascendió a fines de agosto, cuando se revelaron audios que fueron atribuidos al por entonces titular de ANDIS y ex abogado personal del presidente, que describían un sistema en el que operadores de la agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, principalmente referido al rubro de medicamentos, con el fin de acceder a contratos oficiales.

Desde entonces, después de tres meses, es la primera vez que Spagnuolo hace referencia al contenido de los audios que involucran directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su principal asesor, Eduardo «Lule» Menem», quienes presuntamente retenían el 3% en concepto de sobornos.

«Si son falsos, como sostiene mi cliente, fueron manipulados por inteligencia artificial o manipulados para que no se conozca el contexto», dijo D’Alessandro en la audiencia e incluso acusó un posible espionaje ilegal con ramificaciones en el extranjero.

Desde que inició el caso, nunca se había planteado la posibilidad de que las grabaciones sean falsas. Es más: después de que el Gobierno echara a Spagnuolo de la Agencia de Discapacidad, también denunciaron una red de espionaje ilegal. El presidente hasta denunció a los periodista del canal Carnaval Stream: «Se creen impunes y no lo son», indicó sobre Jorge Rial.

Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atribuyó la filtración al servicio de inteligencia ruso y a agentes venezolanos a raíz de una investigación de la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). «Rechazamos categóricamente las acusaciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada», respondió en su momento la embajada de Rusia.

Cómo sigue la causa por presuntas coimas en ANDIS

D’alessandro solicitó hoy la nulidad de la causa por violación a la intimidad de Diego Spagnuolo en su periodo como funcionario en la grabación de esos audios.

Sin embargo, el fiscal federal Franco Picardi rechazó el pedido de anulación, ya que «a los audios no se le dio un valor probatorio» y agregó que en el expediente hay otros elementos que dieron lugar a la causa: entre ellos, que el propio Javier Milei echara de su cargo a Spagnuolo ni bien salieran a la luz las grabaciones.

«Fue echado y no dijo que en los audios se uso inteligencia artificial. Cuanto menos llama la atención», resaltó el fiscal. Además, apuntó que «no hay una sola evidencia que demuestre que Spagnuolo sufrió espionaje ilegal.»

D’alessandro, que asumió este lunes la representación de Spagnuolo, ya es el tercer abogado que tiene el extitular de ANDIS desde que inició la causa. El letrado fue contratado tras las renuncias de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze (que se fueron a las dos semanas que iniciara el caso) y la defensora pública oficial Florencia Plazas.

El abogado ya intervino en otro caso de alto revuelto mediático: hasta hace unas semanas, era la defensa de la ex primera dama, Fabiola Yañez, en la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. Según reveló Clarín, se trata de alguien con «buenos vínculos en el poder».

Cómo es la investigación por presuntas coimas en ANDIS

La investigación ya incluyó allanamientos en ANDIS, los domicilios de Spagnuolo, su mano derecha Daniel Garbellini; y también a la droguería Suizo Argentina y sus dueños, la familia Kovalivker. Secuestraron celulares, computadoras, documentación.

En octubre hubo otros procedimientos en 25 lugares distintos, entre droguerías y propiedades particulares. Desde entonces, el expediente está bajo secreto de sumario.

La defensa de la droguería también solicitó la nulidad de la causa después de los allanamientos, ya que se desconocía el origen de los audios. Este pedido, que en su momento no tuvo el respaldo de Spagnuolo, fue rechazado por el juez Casanello.

El fiscal Picardi destacó que las medidas que tomó la Justicia no fueron objetadas por ninguna de las partes en su momento y que el desarrollo de la causa se sumaron elementos que justificaron el contenido de los audios como la declaración del asesor en comunicación, Fernando Cerimedo.

En seis páginas quedó plasmada la declaración testimonial ante el fiscal federal. Durante más de una hora, el asesor digital del gobierno detalló sus conversaciones con Spagnuolo y ratificó lo que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) había dicho en la grabación: que ya le había contado todo a Javier Milei.

Los pedido de nulidad ahora quedaron en manos de los jueces de la Sala II de la Cámara, Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. La próxima semana se levanta el secreto de sumario de la investigación.