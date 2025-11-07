Javier Milei de gira internacional: conversatorio y visita privada, su agenda en Estados Unidos antes de viajar a Bolivia

Luego de su participación en el America Business Forum, el presidente Javier Milei seguirá este viernes con su agenda internacional. Antes de viajar a Bolivia para participar de la asunción de Rodrigo Paz Pereira, el libertario tiene varias actividades previstas para realizar en la ciudad de Nueva York.

El presidente tendrá una agenda cargada este viernes que combinará actividad económica, un gesto espiritual y luego un viaje internacional.

Según el cronograma difundido, a las 12 se prevé que Javier Milei participe en el conversatorio «Nuevas oportunidades de inversión en Argentina», organizado por el Council of the Americas. Se trata de un evento enfocado en promover la inversión extranjera en el país.

El objetivo puntualmente del conversatorio es presentar las políticas económicas y las reformas implementadas o planeadas por el gobierno argentino; destacar las áreas y sectores que se consideran más atractivos o con mayor potencial para la inversión de capital extranjero; y finalmente atraer a empresarios e inversores de Estados Unidos u otros países para que dirijan su capital hacia la economía argentina.

Luego el mandatario realizará una visita privada. Si bien no figura en la agenda oficial, se difundió que Javier Milei dedicará parte del día a visitar «El Ohel», la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como «el rebe de Lubavitch».

Fuentes cercanas al mandatario señalaron que se trata de una tradición personal de Milei, pero en esta oportunidad lo hará para agradecer por su triunfo electoral del pasado 26 de octubre.

Finalmente a las 19 terminará su visita en Estados Unidos para partir en un vuelo especial hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Javier Milei viajará a la asunción de Rodrigo Paz

El presidente Javier Milei confirmó que este sábado 8 de noviembre asistirá a la ceremonia de asunción del centrista Rodrigo Paz, el presidente electo que se impuso en el balotaje con el 54.5% de los votos y de esta manera le puso fin a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

El jefe de Estado argentino sostuvo que Bolivia “va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”, a lo que denominó como “socialismo del siglo XXI”.

La ceremonia tendrá lugar en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ubicada en La Paz.

El saludo de Milei al mandatario electo Rodrigo Paz se realizó poco después de que se oficializaran los resultados de los comicios. En ese mensaje, el presidente argentino celebró el resultado, enfatizando el compromiso del pueblo boliviano con «la democracia y el deseo de renovación».