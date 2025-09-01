Discapacidad y $LIBRA en agenda: Diputados se prepara para interpelaciones y pedidos de informes

Mientras Javier Milei viaja a Estados Unidos, donde participará de reuniones con empresarios y asistirá a un espectáculo de su expareja Fátima Florez, la oposición avanza con proyectos para interpelar a Karina Milei por presuntas coimas en contrataciones a laboratorios durante su gestión en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, se detallaban supuestos porcentajes de pago que incluían «un 3% para Karina Milei, un 1% para una operación extraña y un 8% mensual que oscilaba entre US$ 500.000 y US$ 800.000», informó el medio Ámbito.

La comisión de Salud, presidida por Pablo Yedlin (Unión por la Patria), se reunirá a las 12 para avanzar con estos proyectos y también buscará que el ministro de Salud, Mario Lugones, brinde explicaciones.

Más tarde, a las 14, la comisión de Discapacidad, encabezada por Daniel Arroyo (UP), tratará otra tanda de iniciativas vinculadas a los audios de Spagnuolo, con pedidos de informes al Poder Ejecutivo y solicitudes de interpelación a Karina Milei.

La comisión $LIBRA define su plan de trabajo y los pasos a seguir en los pedidos de prueba

En paralelo, la comisión $LIBRA, que se reunió por primera vez la semana pasada tras destrabarse la elección de sus autoridades, empezará a delinear su esquema de trabajo y definir los pedidos de prueba. La hermana del Presidente aparece nuevamente en el centro de la escena, ya que habría facilitado el contacto entre el creador de la criptomoneda $LIBRA, Hayden Davis, y el jefe de Estado.

Las trabas desde La Libertad Avanza, sumadas a la presidencia de Nicolás Mayoraz en Asuntos Constitucionales, podrían dificultar la firma de dictámenes. Por ello, la oposición no descarta convocar a una sesión para avanzar en el recinto y forzar la aprobación definitiva de los proyectos.

Con estas maniobras, el Congreso se prepara para un martes de intensa presión sobre los Milei, en medio de los escándalos por ANDIS y $LIBRA y a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.