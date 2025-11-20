«DNI Bullrich’s version»: la ministra de Seguridad anunció que saldrá una edición «limitadísima» de documentos con su firma

Los DNI fueron firmados mientras RENAPER era de la cartera del ministerio de Seguridad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generó revuelo en redes sociales al anunciar una «edición limitada» del Documento Nacional de Identidad (DNI) con su firma. A través de «X» anunció que los documentos emitidos durante la última semana serían «DNI: Bullrich version».

DNI: BULLRICH VERSION

EDICIÓN LIMITADA

SIN STOCK



Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí.



Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima.



Ahora le toca al Colo. pic.twitter.com/ktDQLgGa6s — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 20, 2025

En su posteo, la ministra de Seguridad dijo: «Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí». Los DNI fueron firmados mientras RENAPER era de la cartera del ministerio de Seguridad.

Por qué Patricia Bullrich firmó los DNI y no el ministro de Interior

La particular ocurrencia de la ministra Bullrich encuentra su raíz en un decreto emitido el 11 de noviembre pasado. Dicha normativa instrumentaba un importante traspaso de funciones entre distintas carteras ministeriales. Entre los cambios más destacados, el Poder Ejecutivo había dispuesto que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) pasara de la órbita del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad.

Sin embargo, la medida tuvo una duración efímera, apenas una semana, antes de ser revertida por las autoridades nacionales. El Gobierno reconoció rápidamente el error en el traspaso y este lunes publicó un nuevo decreto que retrotrae la transmisión de facultades. Con esta decisión, el RENAPER volvió a quedar bajo la órbita del Ministerio del Interior, volviendo a su configuración tradicional.

La efímera decisión generó una discusión interna en el seno del Gobierno nacional. El ministro del Interior, Diego “Colo” Santilli, recientemente nombrado en su cargo, manifestó su descontento ante la poda de sus atribuciones. Se reportó que le molestó que se le quitaran estas facultades pocas horas después de haber asumido la gestión.