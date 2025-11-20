«DNI Bullrich’s version»: la ministra de Seguridad anunció que saldrá una edición «limitadísima» de documentos con su firma
La ministra Patricia Bullrich bromeó en redes con una "edición limitada" de DNI. Refiere al fugaz traspaso del RENAPER a su cartera. La medida, que duró una semana, fue revertida por el Gobierno.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generó revuelo en redes sociales al anunciar una «edición limitada» del Documento Nacional de Identidad (DNI) con su firma. A través de «X» anunció que los documentos emitidos durante la última semana serían «DNI: Bullrich version«. Mrá
DNI: BULLRICH VERSION— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 20, 2025
EDICIÓN LIMITADA
SIN STOCK
Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí.
Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima.
Ahora le toca al Colo. pic.twitter.com/ktDQLgGa6s
En su posteo, la ministra de Seguridad dijo: «Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí». Los DNI fueron firmados mientras RENAPER era de la cartera del ministerio de Seguridad.
Por qué Patricia Bullrich firmó los DNI y no el ministro de Interior
La particular ocurrencia de la ministra Bullrich encuentra su raíz en un decreto emitido el 11 de noviembre pasado. Dicha normativa instrumentaba un importante traspaso de funciones entre distintas carteras ministeriales. Entre los cambios más destacados, el Poder Ejecutivo había dispuesto que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) pasara de la órbita del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad.
Sin embargo, la medida tuvo una duración efímera, apenas una semana, antes de ser revertida por las autoridades nacionales. El Gobierno reconoció rápidamente el error en el traspaso y este lunes publicó un nuevo decreto que retrotrae la transmisión de facultades. Con esta decisión, el RENAPER volvió a quedar bajo la órbita del Ministerio del Interior, volviendo a su configuración tradicional.
La efímera decisión generó una discusión interna en el seno del Gobierno nacional. El ministro del Interior, Diego “Colo” Santilli, recientemente nombrado en su cargo, manifestó su descontento ante la poda de sus atribuciones. Se reportó que le molestó que se le quitaran estas facultades pocas horas después de haber asumido la gestión.
