El Gobierno sobrecumplió los pagos de 2026 y le sobran U$S 3.700 millones para el año electoral: los detalles del Programa Financiero

El equipo económico de la Casa Rosada pateó el tablero de la incertidumbre financiera. En una conferencia de prensa clave, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentaron punto por punto el Programa Financiero definitivo.

El anuncio central busca calmar la volatilidad del mercado: el Gobierno no solo garantizó la totalidad de los pagos de este año, sino que arrastrará un superávit de divisas para blindar el año en que Javier Milei buscará su reelección.

La jugada oficial apunta a disipar las dudas de los operadores, quienes señalaban al 2027 como un año crítico debido a la acumulación de fuertes compromisos en moneda extranjera en medio de la contienda política. Con los números sobre la mesa, el Palacio de Hacienda aseguró que la salida a los mercados internacionales de deuda hoy es «una opción, pero no un objetivo» urgente.

El mapa de los vencimientos para 2026: qué explicó Luis Caputo

Para el año en curso, el programa financiero contempla necesidades totales por U$S 19.200 millones. El cronograma de pagos se compone por obligaciones de capital e intereses distribuidas entre acreedores privados y organismos multilaterales.

En lo que respecta al capital (U$S 9.300 millones), los compromisos son:

U$S 3.000 millones en títulos Globales.

en títulos Globales. U$S 2.700 millones con organismos internacionales de crédito.

con organismos internacionales de crédito. U$S 2.400 millones correspondientes a bonos Bonares.

correspondientes a bonos Bonares. U$S 1.100 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por el lado de los intereses (U$S 8.900 millones), el desembolso exige:

U$S 3.100 millones con el FMI .

con el . U$S 2.000 millones en títulos Globales.

en títulos Globales. U$S 2.000 millones con organismos internacionales.

con organismos internacionales. U$S 1.800 millones por el cupón de los Bonares.

por el cupón de los Bonares. U$S 1.000 millones destinados a la capitalización del Banco Central (BCRA).

Las fuentes de financiamiento y el nuevo bono local

Para cubrir esta estructura, las fuentes de financiamiento conseguidas por el Gobierno alcanzan los U$S 22.900 millones, lo que genera el excedente neto de U$S 3.700 millones que se trasladará directamente al ejercicio siguiente. Este colchón se integra por compras de divisas al BCRA por U$S 6.700 millones, desembolsos del FMI por U$S 1.900 millones, créditos de organismos por U$S 2.800 millones, privatizaciones por U$S 800 millones y un rollover (refinanciación) intrasector público por U$S 800 millones.

La gran novedad radica en los préstamos garantizados por bloques internacionales y la estrategia de emisión local:

Garantía Banco Mundial: un préstamo de U$S 2.000 millones con un aval del 95%. La tasa quedó fijada en 6,3% , con un plazo total de 6 años y 3,5 años de gracia.

un préstamo de con un aval del 95%. La tasa quedó fijada en , con un plazo total de 6 años y 3,5 años de gracia. Garantía BID: una línea de U$S 1.200 millones a una tasa del 7,75% , con plazo a 10 años y los mismos 3,5 años de gracia.

una línea de a una tasa del , con plazo a 10 años y los mismos 3,5 años de gracia. Emisiones locales: del cupo total de U$S 6.000 millones, el Gobierno ya colocó U$S 4.000 millones. Para los U$S 2.000 millones restantes, Luis Caputo anunció la emisión del bono AO29, que ofrecerá un cupón del 6% con pago mensual para capturar la liquidez del mercado doméstico sin depender de Wall Street.

La ingeniería financiera para el año clave de 2027

De cara al año electoral, las necesidades financieras netas ascenderán a U$S 24.900 millones (repartidos en U$S 15.700 millones de capital y U$S 9.200 millones de intereses). El grueso de las obligaciones de capital se concentra en los Bonares (U$S 4.900 millones), el FMI (U$S 4.400 millones), los Globales (U$S 3.600 millones) y los organismos de crédito (U$S 2.800 millones).

Para desactivar cualquier riesgo de default o estrangulamiento cambiario, el Palacio de Hacienda diseñó el siguiente esquema de fondeo: