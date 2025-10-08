Dólar y precio recuperan las regalías de Neuquén: tuvieron otra suba en septiembre

Las regalías hidrocarburíferas son el 50% de los ingresos de Neuquén. Foto Florencia Salto.

Los recursos corrientes de Neuquén tuvieron un buen desempeño en septiembre, en términos generales, con alzas en recaudación propia y regalías, aunque con un nuevo descenso en la coparticipación federal, si se lo compara a igual mes del 2024.

Según la información que publicó ayer la subsecretaría de Ingresos Públicos, la provincia embolsó el mes pasado 502.379 millones de pesos, lo que representó una suba, en términos reales, del 7,4%.

En el desagregado, la mayor porción de los recursos, la mitad, provino de las regalías hidrocarburíferas y el canon extraordinario de producción, que totalizaron 251.903 millones en septiembre.

Las regalías de petróleo, que alcanzaron fueron 174.441 millones, tuvieron una variación real interanual del 24,3%, por encima de las gasíferas, que totalizaron 73.993 millones de pesos, con un alza del 11,9%.

Ingresos Brutos, otra fuente de recursos para Neuquén

En cuanto a los ingresos por recaudación de impuestos provinciales, el monto de septiembre fue de 168.082 millones de pesos, un 34% de lo que embolsó la Provincia durante el mes. Esta fuente de recursos también tuvo un incremento respecto a igual mes del año pasado, de un 2%.

Como es habitual, Ingresos Brutos concentraron más del 90% de lo recaudado, con 155.305 millones, seguido muy de lejos por Sellos y el Impuesto Inmobiliario.

Los envíos nacionales por coparticipación, en cambio, sufrieron una caída del 10,9% interanual. Es la fuente de ingresos con menor peso sobre la canasta que recibe mes a mes Neuquén, con una proporción del 16% sobre el total. Entraron en el mes 82.394 millones de pesos.