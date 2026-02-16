Dolor en la política de Neuquén: murió Hugo Righetti, exconcejal capitalino y dirigente del MPN

El exconcejal de Neuquén y dirigente histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Hugo Righetti, murió este lunes a los 69 años. La noticia fue compartida y lamentada por varios dirigentes locales, entre ellos, el gobernador Rolando Figueroa.

«Se va un hombre que honró su camino con gran compromiso, dejando una huella en quienes lo conocimos y compartimos su tarea. Agradezco su apoyo y el compromiso con el que siempre asumió cada responsabilidad», escribió en su cuenta de X el mandatario.

Hombre del MPN, Righetti formó parte activamente de la discusión partidaria y hasta participó de la fundación de Agrupación por Neuquén, una organización interna que funcionó entre 2005 y 2007, con la presencia de otros referentes de la época como José «Pino» Russo.

Años más tarde, en 2011, llegó al Concejo Deliberante capitalino, donde además de ocupar una banca, se desempeñó como presidente del bloque del partido provincial.

Su gestión al frente de la bancada se extendió hasta mediados de 2013, cuando presentó su renuncia después de perder una interna para las elecciones de medio término en la ciudad.

El apoyo a Rolando Figueroa y sus últimos años

En 2022, cuando se vislumbraba la ruptura en el MPN, fue uno de los dirigentes que apoyó la candidatura de Rolando Figueroa por fuera del partido e integró su campaña para los comicios de 2023 en los que finalmente se impuso.

De igual manera, en el plano nacional, supo respaldar las postulaciones presidenciales de Mauricio Macri y Patricia Bullruch.

Más allá de su trayectoria estrictamente política, también formó parte del Estado neuquino y ocupó cargos de relevancia en el EPAS. En 2024 había asumido como director en Hidenesa, la petrolera provincial, en una de sus últimas funciones conocidas.

Su muerte fue lamentada por otros dirigentes de la provincia como Zulma Reina, Juan Peláez, Luis Sánchez y Leandro López.