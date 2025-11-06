Dos diputados rompen el bloque de Rolando Figueroa en la Legislatura: «No es contra de nadie»

Dos diputados anunciaron su ruptura con el bloque oficialista de Rolando Figueroa en la Legislatura para conformar un espacio propio en la Legislatura de Neuquén. A través de un proyecto de resolución que ingresaron este jueves, informaron que pasarán a integrar Democracia Neuquén, lo que dejará a la bancada de Comunidad con cinco integrantes.

Los legisladores que anunciaron hoy su ruptura son Federico Méndez y Mónica Guanque. Ambos publicaron en sus redes sociales un texto en el que informaron que comparten «afinidad política en diversos temas hace ya mucho tiempo» y que por eso decidieron formar un nuevo bloque político denominado Democracia Neuquén.

Dijeron que es con el fin de «poder generar un espacio dentro de la Legislatura provincial que nos permita desarrollar los proyectos concordantes con dicha afinidad política».

«Nuestra decisión no debe interpretarse en contra de nadie, sino en la necesidad de poder trabajar en temas de nuestro interés antes que nuestro mandato expire, así como tener la experiencia de cumplir ciertas funciones dentro de la Legislatura que hacen al crecimiento en la función», plantearon.

Según informaron, la presidencia del nuevo bloque estará a cargo de Guanque, pero se alternará de forma «rotativa». También prometieron «el diálogo abierto a todos los actores sociales y políticos» de la Provincia.

Quiénes son los diputados que se van del bloque

Mónica Guanque ingreso como trabajadora del Poder Judicial en 2018 y dio el salto a la política en 2021, cuando Rolando Figueroa la convocó a integrar la lista de diputados nacionales que encabezó como oposición interna en las PASO del Movimiento Popular Neuquino.

En el 2023 también se incorporó a la lista de diputados provinciales de Comunidad de la mano de Figueroa y así accedió a su primer cargo hasta la actualidad. El gobernador la definió durante la campaña como «una luchadora por la inclusión y la igualdad de derechos».

Federico Méndez, en cambio, tuvo su ingreso a la lista de diputados a través de Desarrollo Ciudadano, el partido de Gloria Ruiz. Es oriundo de Plottier y trabajó en el armado de la vicegobernadora destituida, aunque luego abandonó el partido cuando se desató el escándalo político y judicial.

Méndez había sido designado como uno de los apoderados de la alianza La Neuquinidad en estas elecciones legislativas junto a Camila Figueroa Vinassa, pero en septiembre fue removido del cargo. Desde el espacio político se había restado importancia a esa decisión, que habían adjudicado a cuestiones operativas.

Más tarde su lugar fue cubierto por la exdiputada del MPN, María Laura Du Plessis.

«Votaban todo en contra»

El presidente del bloque Comunidad, Ernesto Novoa, reconoció en diálogo con Diario RÍO NEGRO que la ruptura es una «decantación» de diferencias que venían apareciendo hace tiempo con ambos dirigentes, en particular con Federico Méndez. «Votó todo en contra en la última sesión», advirtió.

Dijo que trató de contenerlo e incluso avaló los pedidos del legislador para la contratación de asesores y la entrega de una camioneta institucional.

El alejamiento de Mónica Guangue, en cambio, sería más reciente. En el bloque habían advertido, por ejemplo, que le daba «me gusta» a publicaciones de Gloria Ruiz, quien compitió en las elecciones de octubre por un cargo de diputada.

Novoa cuestionó, también, que los diputados «no participaron de la campaña» de La Neuquinidad. «Yo como presidente de bloque hice lo posible para componer. Espero lo puedan considerar, las puertas siguen abiertas», afirmó.