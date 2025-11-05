Zulma Reina completó una vacante en el gabinete de la Legislatura de Neuquén: quién llega

La vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, completó el gabinete de la Cámara y designó a Ayelén Gómez como nueva prosecretaria administrativa. El cargo estaba vacantes desde la renuncia de Darío Brugués, en junio pasado.

Según se informó, Gómez es empleada de planta permanente de la Legislatura, con 18 años de carrera en varios sectores. Es Técnica en Administración y Gestión de Políticas Públicas.

Ingresó en 2007 en Mesa de Entradas, luego pasó al área de Despacho Administrativo (DDA) y, en 2019, se integró al área de Recursos Humanos, “donde continuó desarrollando su perfil técnico y de gestión”, detallaron desde la Legislatura.

Tiempo después regresó a la DDA, hasta asumir como directora General de Administración, el cargo que ocupaba hasta ahora.

Desde la Cámara afirmaron que la decisión de Reina busca “poner en valor la trayectoria y la experiencia del personal legislativo”.

Por primera vez, todas las autoridades de la Cámara pertenecen al personal permanente de la institución.

El gabinete, que se renovó tras la destitución de la vicegobernadora Gloria Ruiz, se completa con Mariana Valdebenito como secretaria de Cámara; y Claudio Cotro, prosecretario legislativo. “Esta definición refuerza el reconocimiento de quienes trabajan con eficiencia y compromiso”, se indicó.