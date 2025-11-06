Rematarán ocho camionetas de la Legislatura de Neuquén: dónde verlas y cuándo se hará la subasta

La Legislatura de Neuquén realizará el viernes 14 de noviembre el remate de las ocho camionetas modelo 2013, 2014 y 2022 que resolvió la vicepresidenta primera Zulma Reina. La semana que viene se pondrán exhibición para los interesados en el predio del edificio ubicado en Leloir 810.

Como había informado Diario RÍO NEGRO, el proceso busca que la Cámara pueda desprenderse de vehículos viejos que generaban costos de mantenimiento y de otros en desuso.

Para ello, la gestión de Reina lanzó en septiembre el proceso de contratación de un profesional para que esté a cargo de la tarea y resultó el martillero Néstor Cubitto como único oferente. Si bien el presupuesto oficial se había estimado en más de 7 millones de pesos, se indicó que tendrá «costo cero» porque el profesional se cobrará los honorarios de la misma transacción con el cobro de un porcentaje de la venta a los compradores.

Desde la Legislatura se confirmó que el remate será el viernes 14 a las 16:30 y que la exhibición de las ocho camionetas se hará del martes 11 al jueves 13, de 10 a 14 en el predio de la Legislatura.

El valor estimado por el martillero Néstor Cubitto y la Comisión de Justiprecio de la Legislatura asciende a 130 millones de pesos, aunque dependerá de si se rematan o no la totalidad de los vehículos.

El 50% de lo obtenido irá destinado al plan de becas Gregorio Álvarez y el otro 50% a refacciones en el Espacio Cultural Casa de las Leyes para poder contar con más espacio para los talleres abiertos a la comunidad que se brindan.

Las camionetas que se rematan

Los modelos que se van a subastar son:

Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 Año 2014 dominio NSR 543

Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 Año 2014 dominio NSR 544

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 Año 2014 dominio OAP 533

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 Año 2014 dominio OAP 534

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR 3.0 TDI-C3 Año 2014 dominio OAP 536

Nissan Frontier CD LE 2.3 D 4×4 AT Año 2022 dominio AF319ER

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR/AB 3.0 TDI Año 2013 dominio MCH 877

Toyota Hilux 4×4 doble cabina SR/AB 3.0 TDI Año 2013 dominio MCH 880

Siete fueron adquiridos en la gestión de la vicegobernadora Ana Pechen y uno en la de Marcos Koopmann.