Sorprende fallo en la causa Seguros: la Cámara de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández

La causa Seguros suma un nuevo capitulo y esta vez sorprendió con un fallo a favor del expresidente Alberto Fernández. La Sala IV de la Cámara de Casación, por voto mayoritario, hizo lugar el miércoles al pedido de Fernández y anuló la confirmación del procesamiento por corrupción que se le había asignado en una instancia anterior.

En torno a esta medida, se ordenó que la Cámara Federal dicte un nuevo pronunciamiento. Sin embargo se resaltó que los jueces no discutieron el fondo del caso, es decir, no plantean la inocencia de Alberto Fernández frente a los hechos de corrupción, sino que piden que el Tribunal vuelva a revisar el procedimiento que condujo a los jueces a confirmar la acusación contra el expresidente.

Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández

El fallo que anuló el procesamiento fue aprobada por una mayoría que se conformó por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

Alberto Fernández había solicitado ante la Cámara Federal de Casación Penal, la nulidad de las acusaciones que pesaban sobre él y que lo podrían conducir a su primer juicio oral por corrupción. En el expediente, el ex mandatario fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

La investigación se inició luego de hallar un cuestionado decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos. La Justicia determinó que había una «estructura criminal» con el objetivo de desviar fondos públicos a privados. Mientras avanzaba la causa, se reveló que el monto de las comisiones pagadas a intermediarios de contratos entre organismos públicos, supuestamente con irregularidades y direccionamientos, fue de $3.364.522.944.

El pasado 23 de febrero la Sala IV de la Casación Federal, confirmó los procesamientos de diez personas involucradas en el entramado de corrupción alrededor de los contratos del Estado con Nación Seguros y la intermediación de brokers del rubro. Los delitos son por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles, ambos se marcaron como pilares centrales del procesamiento.

Sin embargo, quedó bajo revisión en el máximo tribunal penal la situación procesal de Alberto Fernández porque la Cámara de Casación hizo lugar a la queja de la defensa y optó por revisar su procesamiento al considerar que, en la instancia anterior, el fiscal de Cámara -José Luis Agüero Iturbe-, planteó que debían escucharse a los testigos sugeridos por el expresidente.

En ese entonces, la defensa de Fernández sostuvo que el pronunciamiento «resultaba arbitrario toda vez que se había confirmado el procesamiento de su asistido mediante una errónea interpretación de la ley sustantiva y procesal, con vulneración de diversas garantías constitucionales, entre las que destacó el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio». Al planteo le asistió la razón dos de los integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación.

En definitiva, Casación resolvió que correspondía hacer lugar a la anulación del procesamiento por corrupción contra Alberto Fernández y como consecuencia, se devolvió el expediente al tribunal de origen para que dicte un nuevo fallo.

Con información de Clarín