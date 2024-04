Duro cruce de organizaciones sociales al gobierno de Weretilneck por la situación de comedores y merenderos

El retaceo de alimentos por parte del gobierno provincial para unos 200 comedores y merenderos que atiende la Unión de Trabajadores de la Economía Popular generó una denuncia pública de esa organización, que anticipó la realización de “acciones directas y acciones legales”, ante la negativa sistemática que atribuyeron al ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena.

“Sin respuestas volvemos a la calle”, advirtieron desde la Utep. Aunque no dieron precisiones sobre esto último, ya tendrían decidido movilizarse el miércoles “en la puerta de algún organismo provincial”.

Según la expectativa que tenían, la caída abrupta de la asistencia que recibían de Nación a partir de diciembre debía ser suplida por la provincia y los municipios. Algo que no ocurrió.

La Utep agrupa al Movimiento de Trabajadores Excluidos, Somos, Barrio de Pie, el Movimiento Evita y el MTL, entre otras agrupaciones que tienen un extendido trabajo social. Su referente en Bariloche, Alejandro Gómez Peña, aseguró que en los últimos meses acumularon una frustración tras otra en la relación con el gobierno provincial. “No nos atienden, o nos atienden, nos escuchan, pero la respuesta no llega”, aseguró.

Dijo que recibieron “apenas diez cajitas en mano de fruta y verdura para los mendereros locales, lo cual no cubre ni de mínima la demanda existente”, ni tampoco compensa las partidas de alimentos secos que enviaba Nación.

Gómez Peña dijo que la relación con el ministro Muena es compleja y hasta ahora no han tenido resultado. “Al gobernador Weretlienck pudimos abordarlo hace más o menos un mes en Invap. Nos dijo que sí, que iba a ver, que le demos unos días, pero nada”, afirmó.

Terminar con la intermediación

El ministro Muena dijo hoy que desde el gobierno están en plena redefinición de la ayuda social y alimentaria y que la organizarán a partir de un “registro único”, con cruce de datos. Pero anticipó que “los recursos son finitos” y que el volumen de las partidas de víveres no será de ningún modo la que garantizaba Nación hasta diciembre.

“Nos toca administrar los recursos de todos los contribuyentes de Río Negro y debemos llegar con la asistencia alimentaria a quien realmente la necesita”, señaló ante una consulta de este medio.

Dijo que la decisión es otorgar módulos alimentarios “en forma directa a las familias vulnerables”, con seguimiento de asistentes sociales, y terminar con “la entrega a mansalva a las organizaciones”.

El ministro explicó que iniciarán el acompañamiento a medida que terminen con la depuración de los listados. “El mes pasamos no pudimos hacer entrega -admitió-. Este mes veremos cómo llegamos, y será a través de las delegaciones”.

Insistió en que los envíos de Nación a las organizaciones sociales eran cuantiosos y la provincia “no puede sostenerlos en esos niveles y en esos números, es imposible”. Ante una consulta sobre las cifras, Muena se excusó: “tenemos el dato pero sería una desprolijidad hacerlo público, y más cuando se trata de alimentos”.

El objetivo que se propusieron es “llegar a quien realmente lo necesite”, aseguró. Esta nueva modalidad y el recorte presupuestario es lo que generó el choque con la Utep, que sostiene unos 200 “centros sociocomunitarios” en distintos puntos de Río Negro, de los cuales 17 funcionan en Bariloche, con unas 1.500 personas asistidas, de todas las edades.

Demanda desbordada

Gómez Peña aclaró que no solo reclaman ayuda regular en alimentos secos y frescos, sino que les garanticen trabajo para las “unidades productivas” y cooperativas cobijadas por la organización, que ya no tienen contratos con el Estado. Dijo que “la demanda es cada vez mayor, porque falta laburo, y no hay respuestas”.

Explicó que desde los comedores y merenderos no pueden brindar los platos de comida con la frecuencia que mantenían hasta diciembre, pero igual se organizan para mantener el vínculo comunitario. Dijo por ejemplo que el último fin de semana realizaron una campaña para “cortar el pelo”. Los comedores que continúan con la elaboración de comida es a fuerza de donaciones.

“Nos preguntan por qué planteamos el reclamo en este ámbito. Y nosotros, ante la desaparición de los programas nacionales, nos dirigimos a la representación del Estado más cercana que tenemos, y que son la provincia y el municipio”, señaló el dirigente.

Dijo que desde ninguno de esos estamentos han mostrado disposición para asegurar los insumos que necesitan los comedores.

Señaló que la idea de “salir a la calle” se traduciría en una movilización este miércoles. Y cuando hablan de “acciones legales”, dijo que no hay todavía una precisión, pero podrían enmarcarla en la figura de “abandono de persona”, en una presentación colectiva, que abarque también la situación de la salud pública.