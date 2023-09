Duros cruces con diputados del kirchnerismo por el nuevo endeudamiento para Neuquén

El debate por el nuevo endeudamiento para Neuquén que autorizó anoche la Legislatura de Neuquén dejó duros cruces entre diputados de los oficialismos (el actual y el futuro) y de integrantes del Frente de Todos. La bancada kirchenrista votó dividida entre quienes apoyaron la toma de crédito para darle la herramienta al gobernador electo Rolando Figueroa y entre quienes cuestionaron la deuda de la provincia: estos fueron duramente criticados por el MPN y los legisladores del rolismo.

«Este es el primer endeudamiento de Rolando Figueroa gobernador, sin haber asumido», planteó Lorena Parrilli (Frente de Todos), quien puso en duda que el mandatario electo «haya sido elegido para endeudar a la provincia».

La diputada mostró en la sesión la foto de la reunión de transición con Omar Gutiérrez, el asesor y futuro jefe de Gabinete, Juan Luis «Pepé» Ousset y el ministro de Economía, Guillermo Pons, en la que se acordó el proyecto de ley. «Todos sonriendo, el único que se ve descolocado es Pons, al que acá le están pidiendo que venga a dar explicaciones; hay que pedírselas a Rolando Figueroa», reclamó.

Su par de bancada, Darío Peralta, también fue crítico y uno de los que votó en contra junto Parrilli y Soledad Salaburu. «Siempre hemos sido críticos de todas las deudas que se han tomado en todos los ámbitos del Estado, sobre todo cuando se toma en dólares», sostuvo.

Dijo que la Legislatura le otorgó a Gutiérrez autorización para 400 millones de deuda en dólares y 13.500 millones en pesos. «Nos hace mucho ruido que a tres meses de irse quiera tomar semejante deuda», cuestionó e ironizó que valoraba el esfuerzo de los diputados que justificaron el endeudamiento.

También comparó que el monto de la deuda aprobada anoche equivale a «3.000 camionetas cero kilómetro que las compramos para tirarlas al mar».

Terraplanismo, deuda buena y deuda mala

Las respuestas a los diputados que criticaron el endeudamiento llegaron, principalmente, desde el MPN y desde los bloques de Avanzar y Juntos por el Cambio aliados a Figueroa.

Leticia Esteves (Juntos por el Cambio) apuntó contra Parrilli, a quien acusó de estar «obsesionada» con mencionar a Figueroa y consideró «estéril» el debate si nadie mencionaba el déficit de la provincia, lo que consideró directamente ligado a la necesidad de tomar deuda. «Si no, estamos haciendo terraplanismo económico y le estamos mintiendo a la ciudadanía», evaluó.

«Me sorprende que algunos diputados escuchen la palabra deuda y se sonrojen, cuando cada presupuesto que votaron tenía déficit. Inclusive, muchos de los que hoy se están quejando aprobaron presupuestos que tenían deuda incluída, pero parece que no se dieron cuenta de eso», cuestionó la legisladora.

Analizó con ironía que, para esos legisladores, «a veces la deuda es mala a nivel provincial, pero a nivel nacional miramos para otro lado» y «a veces la deuda en pesos es buena y la deuda en dólares es mala».

Añadió que Figueroa heredará «300.000 millones de pesos de deuda» y que la discusión debe ser qué hacer frente a eso.

Oscar Parrilli «no gestionó una sola obra»

Lucas Castelli (Avanzar) también respondió las críticas que llegaron desde el Frente de Todos y salió en defensa del gobernador electo.

«Tomé la palabra porque escuché que le pedían explicaciones a Rolando Figueroa. Hoy es diputado nacional, no está gobernando en absoluto. Va a empezar a gobernar a partir del 10 de diciembre», manifestó.

También en respuesta indirecta a Parrilli, el legislador planteó que «explicaciones hay que pedirle a un senador que hace tres años que está sentado en una banca neuquina y no gestionó una sola obra», en alusión a Oscar Parrilli, padre de la diputada.

«La banca que pertenece a ese senador es la banca de todos los neuquinos, necesitamos que gestione en Buenos Aires para los neuquinos. Eso es lo que está haciendo hoy Rolando Figueroa en la banca que está ocupando en el Congreso», afirmó.

El MPN reclamó por la inflación y la coparticipación

También Liliana Murisi del MPN respondió frente a las críticas que «si hay dudas respecto de los destinos de los fondos (para la deuda), la justicia recibe las denuncias correspondientes en cada caso».

«Esperemos que esta herramienta no sea necesaria o pueda volcarse al desarrollo de la provincia. Esperemos que no se vuelva a repetir la pandemia, que no nos estanque en la evolución de la provincia y el plan de gobierno que existía en su momento, que la inflación pueda ser contenida y que Neuquén finalmente logre revisar el régimen de coparticipación federal para que el Congreso le pueda devolver a los neuquinos y neuquinas en el porcentaje que le corresponda y que se haga justicia con la provincia», reclamó.

«En esos momentos, seguramente vamos a volvernos a sentar para evaluar que ya no es necesario tomar nueva deuda para pagar deuda», consideró.

Endeudamiento: cómo fue la votación

La votación resultó con 25 votos a favor de la autorización para tomar el endeudamiento, seis votos en contra y una abstención.

En forma positiva votaron los bloques del MPN y sus aliados de Juntos, Unión Popular, Frente Nuevo Neuquén, Siempre, y el Movimiento de Acción Vecinal, la Democracia Cristiana, Avanzar, la CC-ARI, el Movimiento Auténtico y Juntos por el Cambio.

El bloque del Frente de Todos votó en forma dividida: Soledad Martínez, Gonzalo Bertoldi y Sergio Fernández Novoa votaron a favor, mientras que Ayelén Gutiérrez, Soledad Salaburu, Darío Peralta y Lorena Parrilli votaron en contra. Teresa Rioseco estuvo ausente y Mariano Mansilla se abstuvo de votar.

Las bancas del PTS-FIT y FIT también votaron en contra.