Río Negro licita el transporte escolar 2026 con millonarias inversiones en ocho localidades

Las aperturas de sobres están previstas entre el 16 y el 20 de enero, según cada localidad. Foto: archivo.

El gobierno de Río Negro puso en marcha una serie de licitaciones públicas para garantizar el servicio de transporte escolar durante el ciclo lectivo 2026. Los llamados alcanzan a ocho localidades de distintas regiones y concentran una inversión millonaria, según los costos y precios testigo establecidos en los pliegos oficiales.

En todos los casos, los contratos tendrán una vigencia de 190 días, a partir del primer día hábil del mes en que se apruebe el acto administrativo, con opción de prórroga hasta la finalización de las clases en 2026.

Según los pliegos, el alcance del servicio es uniforme en todas las localidades. La contratación comprende el traslado de alumnos en unidades confortables, con cinturón de seguridad y sistema de GPS, e incluye chofer, combustibles, lubricantes, mantenimiento y reparaciones de los vehículos afectados al transporte escolar.

Desde Educación señalaron que el conjunto de licitaciones apunta a asegurar el inicio del ciclo lectivo sin interrupciones, especialmente en zonas rurales y barrios alejados, donde el transporte escolar resulta determinante para sostener la asistencia.

Alto Valle: inversión variable según kilómetros y recorridos

En el Alto Valle, las licitaciones corresponden a Allen, Cinco Saltos, Fernández Oro, Regina y Catriel. En estos casos, los pliegos no fijan un monto global cerrado, ya que el servicio se cotiza por kilómetro recorrido o por bloque diario, según el establecimiento y la zona.

Los llamados incluyen traslados urbanos, chacras y sectores rurales, con múltiples frecuencias diarias para niveles inicial, primario, secundario y técnico. También se incorporan unidades adaptadas para estudiantes con discapacidad y recorridos por caminos de ripio.

De acuerdo a los valores testigo establecidos en los pliegos, el gasto anual en estas localidades se proyecta en decenas de millones de pesos por municipio, aunque el monto final quedará determinado una vez adjudicadas las ofertas y definidos los kilómetros efectivamente contratados.

En Allen, el costo técnicamente estimado para cubrir el servicio durante el ciclo lectivo 2026 asciende a $775.481.656, mientras que en Cinco Saltos el precio testigo total alcanza los $1.081.164.687, uno de los montos más elevados del esquema provincial. Para Fernández Oro, el valor de referencia por 190 días de prestación fue fijado en $593.674.435,10, en tanto que en Villa Regina el total anual del precio testigo asciende a $464.186.229,80. En Catriel, por su parte, los precios testigo anuales suman $412.434.827.

Las aperturas de sobres están previstas entre el 16 y el 20 de enero, según cada localidad.

Valle Medio: menos alumnos, recorridos más largos

En el Valle Medio, la licitación corresponde a Guardia Mitre. Allí el servicio se concentra en recorridos rurales extensos, con trayectos diarios cercanos a los 100 kilómetros, pese a una matrícula reducida.

El pliego establece valores por kilómetro recorrido y contempla también días de contraturno. Al igual que en el Alto Valle, el monto total de inversión se definirá tras la adjudicación, aunque el esquema supone un costo elevado por la distancia y la baja densidad poblacional.

La apertura de ofertas fue fijada para el viernes 16 de enero en Viedma.

Transporte escolar para Valcheta

En la Región Sur, la licitación para Valcheta sí cuenta con un presupuesto oficial explícito. El pliego fija una inversión máxima de $93.484.560 para cubrir el transporte escolar durante todo el ciclo lectivo 2026.

El servicio incluye traslados urbanos y desde zonas rurales, con la exigencia de combis adaptadas para estudiantes con movilidad reducida y condiciones especiales de seguridad por el estado de los caminos.

La apertura de sobres está prevista para el jueves 15 de enero, en la sede del Ministerio de Educación.