El Bolsón sale a la caza de los alojamientos informales

El Bolsón no está exento de la oferta de alojamiento informal durante esta temporada de verano. Por eso un cuerpo de inspectores está a cargo de un control minucioso en las redes sociales. También reciben denuncias a través de llamados telefónicos.

«Es una tarea ardua que se viene haciendo desde hace meses de manera silenciosa. Esta oferta surge previamente a cada temporada en todos los destinos turísticos, incluso en la costa atlántica bonaerense. Nadie está exento«, señaló Sofía Seroff, directora de Turismo de El Bolsón.

Indicó que muchas denuncia respecto a este tipo de alquileres de uso turístico sin habilitación se recepcionan a través de un teléfono especial que se puso en marcha tres años atrás (0294-15492-9496).

Seroff detalló que en una primera visita a la vivienda, los inspectores explican a los propietarios que no pueden realizar ese tipo de oferta turística sin estar inscripto y se les indica que deben habilitar el lugar. «Hay una habilitación temporal, por un período de meses y hay una anual«, detalló.

La funcionara señaló que si la oferta turística se reitera sin habilitación, los inspectores regresan al lugar con una notificación y una multa que se traslada al Juzgado de Faltas. Los infractores tienen cinco días hábiles para hacer un descargo y detallar cómo se efectúa el pago que, ronda los 120.000 pesos.

Hoy El Bolsón tiene 5.900 camas habilitadas. En lo que va de la temporada, se han realizado unas 30 visitas e inspecciones, de los cuales la mitad han iniciado el trámite para habilitar como alojamiento temporal. «No tiene que ver con el cobro municipal sino con darle seguridad al turista. Que un gasista matriculado certifique que los calefactores funcionan bien, que el lugar cuenta con matafuegos y salida de emergencia», señaló.

Seroff aseguró que la oferta de alojamiento informal se reitera todos los años. «En esta época son más las personas que dejan su casa y las usan para alquiler«, dijo.

Esta temporada invernal la Secretaría de Fiscalización de Bariloche creó una unidad especializada de inspectores para realizar pesquisas sobre la oferta de alojamientos sin habilitación que se difunden a través de las redes. Sucede que en el último tiempo, se habían recibido múltiples denuncias por parte de turistas que manifestaban haber contratado alojamientos que no existían. Otras quejas apuntaban a que los alojamientos contratados no reunían los requisitos de la promoción. Según indicaron desde el gobierno municipal en ese momento, muchos de esos establecimientos no estaban habilitados.