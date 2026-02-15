Cerro Chapelco: se estrenó una mesa ambiental con mapuches y aceleran las obras de la concesionaria

Los trabajos para poner a punto el cerro Chapelco de cara al próximo invierno comenzaron a tomar impulso y motivaron, días atrás, el estreno de una mesa de monitoreo ambiental integrada por el Gobierno provincial, la nueva concesionaria, las dos comunidades mapuches de la zona y la municipalidad de San Martín de los Andes.

La primera reunión se realizó el pasado 29 de enero y le siguió un segundo encuentro una semana después, donde se plantearon dudas y consultas sobre el desarrollo de las obras en el complejo.

Una mesa ambiental para el cerro Chapelco: de qué se habló

De acuerdo a lo que informó el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales ante una pregunta de Diario RÍO NEGRO, el contrato de concesión contempla la conformación de una mesa de control y monitoreo ambiental, bajo la supervisión de esa cartera del Ejecutivo.

Durante la cita inicial, las autoridades recolectaron algunas inquietudes de las comunidades Vera y Curruhuinca acerca del avance de las tareas de refacción, ampliación y remodelación de Chapelco que lleva adelante la empresa concesionaria Don Otto, a cargo de la administración y comercialización de la montaña desde el año pasado.

En concreto, los referentes mapuches se refirieron a un movimiento de suelo en el sector de estacionamiento del cerro que, afirmaron, no contaba con el estudio de impacto ambiental hecho. El planteo derivó en una paralización temporal de los trabajos por parte de la municipalidad de San Martín de los Andes, que es el organismo encargado de otorgar las licencias ambientales.

Además, se formularon consultas sobre el recambio de telecabinas que comenzó a realizarse en uno de los medios aéreos.

Cerro Chapelco: la segunda cita

Con las inquietudes sobre la mesa, se organizó un nuevo encuentro a principios de febrero, al que también asistieron el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y su par de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, además de referentes técnicos de ambas dependencias.

Allí, según pudo saber este medio, se le hizo entrega a las comunidades de una copia del contrato con la concesionaria, los acuerdos suscriptos y el plano de la nueva concesión.

Luego del encuentro, las partes realizaron un recorrido conjunto por el sector del estacionamiento, donde se aclararon algunos de los planteos presentados, y las comunidades finalmente autorizaron la continuidad de las tareas de mejoramiento.

Desde el Gobierno provincial recordaron que ambas comunidades venían de renovar autoridades recientemente, lo que dio lugar a una falta de información sobre el complejo invernal que fue corregida más tarde.

Mesa ambiental del cerro Chapelco: hasta cuándo durará

Las autoridades señalaron, además, que estas reuniones se mantendrán durante toda la vigencia de la concesión y que representarán el ámbito institucional donde la empresa tendrá que presentar e informar los nuevos proyectos que planee desarrollar, «más allá de los trámites administrativos que correspondan».

Sobre el proceso de consulta previa, libre e informada, las fuentes consultadas por Diario RÍO NEGRO aclararon que dicho trámite se encuentra vigente para la comunidad Curruhuinca y la traza de una ruta, que no tendría que ver con la concesión.

Indicaron que ya se presentó el estudio de impacto ambiental y un relevamiento social que se había solicitado, procedimiento que está siendo coordinado por la Unidad Intercultural correspondiente.

Con esa comunidad, a su vez, se está trabajando para mejorar el acceso al agua. La iniciativa es liderada por la subsecretaría de Recursos Hídricos, que ejecuta un proyecto para optimizar la distribución y la realización de nuevas perforaciones destinadas a mejorar la captación.