El ciclo escolar en Río Negro, entre el inicio y las protestas

El inicio del ciclo escolar de mañana en Río Negro se refleja en dos sentidos: el gobierno provincial ultima actividades para su puesta en marcha mientras Unter y ATE militan en favor de sus paros convocados para este miércoles y jueves, que afectarán el dictado de las clases.

Educación no informó del habitual acto inaugural del período educativo aunque se reitera que “habrá descuento de los días no trabajados” y que las jornadas perdidas se recuperaran en las vacaciones de invierno, como el sábado pasado ya lo expresó el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, después de las medidas de fuerzas fijadas por los gremios.

Además, ambas organizaciones preparan sus movilizaciones de mañana, desde las 10,30, en Roca, Viedma y Bariloche mientras que al otro día, el 3, cada organización sindical fijará “sus acciones directas”. ATE adelantó que concurriría al puente de Cipolletti-Neuquén.

Salud formalizó la semana pasada el nuevo protocolo frente al coronavirus mientras que recordó ayer el calendario de vacunación para el inicio escolar. Anteriormente, Educación repasó que la Provincia realizó una inversión superior a los 1.900 millones en infraestructura. El 12 por ciento -221 millones- corresponde a “refacciones generales” y el otro 88 por ciento -1.739 millones- son “edificios nuevos”.

Por su parte, el gremio docente repudió los dichos de Buteler de los descuentos como “vocero del gobierno para amenazar y amedrentar a los trabajadores que luchan en defensa de sus derechos. Sale con un discurso fuerte y agresivo antes que dar las respuestas a los legítimos reclamos”.

El gobierno provincial “define castigar y amenazar con descuento de días de paro en vez de ponerse a trabajar inmediatamente para mejorar la oferta salarial”.

En un comunicado, UnTER responde que se “pretende que los docentes trabajemos en el receso invernal “recuperando días perdidos” y se pregunta si también se recuperarán en aquellas “escuelas donde no se pueden arrancar las clases porque los establecimientos no están en condiciones por los desastres edilicios, oportunamente denunciados por la UnTER y ante los cuales, Educación no actúa con la celeridad ni responsabilidad” que tienen.

También se cuestiona que se difundan los “salarios de docentes, a sabiendas, toda la sociedad, que esos trabajadores jamás perciben montos semejantes”.

Cuestiona que “una vez más aparece la amenaza, el amedrentamiento y una falsa lectura de la realidad” y replica con “preguntarle a Buteler cuántos ingresos tiene, además del salario que le pagamos todos. No cuestionamos cuánto gana”, pero la docencia “aspira a lo mismo”.