El comercio, no el petróleo, lidera la generación de empleo en Neuquén: qué dicen los datos oficiales

Tras reunirse con vecinos y comerciantes, se implementarán cambios en el límite del estacionamiento. Foto: archivo Matías Subat.

El imaginario popular asocia el empleo neuquino casi por reflejo con el petróleo y el gas. Vaca Muerta, los overoles, los salarios dolarizados y los turnos de varios días lejos de casa componen una postal que domina la narrativa provincial.

Sin embargo, los datos del Programa Emplea Neuquén y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral muestran una realidad más matizada. Es el comercio el principal motor de la demanda laboral en la provincia, con el 32% de los puestos generados. Le sigue la construcción y, recién en tercer lugar, la industria hidrocarburífera.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli, en una entrevista con LU5 AM600 dijo: «El principal demandante de empleo nuestro no es justamente la industria. Hoy el que mayor demanda empleo acá es el consumo; el Comercio es quien lidera ese ranking«.

Completó: «Le sigue la Construcción y recién atrás viene la industria hidrocarburífera».

Este fenómeno no es ajeno a la dinámica económica que genera el propio boom energético. Los altos salarios petroleros se vuelcan en consumo local, dinamizando comercios, servicios y la cadena de la construcción.

Esto tiene un efecto multiplicador que termina siendo, en términos de cantidad de puestos, más significativo que el de la industria que lo origina.

El mercado laboral en Neuquén-Plottier: qué revelan los datos del último trimestre

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, aporta el marco cuantitativo para comprender el estado actual del empleo en el aglomerado Neuquén-Plottier.

Sobre una población total de 328.000 personas, unas 150.000 son económicamente activas. De ese universo, 146.000 se encuentran ocupadas, mientras que 3.000 personas están desocupadas.

La tasa de desocupación abierta se ubica en el 2,3%, con un intervalo de confianza del 90% de entre 1,1% y 3,4%, según los datos del mismo relevamiento.

Este valor es notablemente inferior al promedio nacional del 7,5% para el total de los 31 aglomerados urbanos.

Dentro de los ocupados, además, 5.000 personas declaran querer trabajar más horas y buscan activamente otro empleo —los llamados ocupados demandantes—, y otras 7.000 se encuentran subocupadas, es decir, trabajan menos horas de las que desearían.

Ambos indicadores señalan que, si bien el desempleo abierto es muy bajo, existe una franja que aspira a una inserción laboral más plena.

Mercado con dinamismo

Estos indicadores ubican a Neuquén-Plottier entre los mercados de trabajo más dinámicos del país. El propio Castelli destacó que Emplea Neuquén logró bajar la desocupación casi un 60% desde el inicio de la gestión, aunque aclaró con énfasis que eso no implica que el trabajo «aparezca solo».

«NO SOBRA LABURO EN NEUQUÉN Hemos logrado números que son un orgullo, con Emplea Neuquén hemos liderado la creación de empleo y bajado la desocupación casi un 60%, pero eso no significa que el trabajo aparezca solo. No pasa acá ni en ningún lugar del país», escribió el ministro.

El dinamismo del mercado laboral neuquino tiene una contracara: atrae a trabajadores de todo el país —y del exterior— que llegan en busca de oportunidades sin tener garantizado un puesto. Esta corriente migratoria motivó que Castelli saliera a aclarar el panorama tanto en radio como en su cuenta de X, donde publicó una serie de mensajes que generaron repercusión.

» NEUQUÉN ES UNA PROVINCIA QUE SE CONSTRUYÓ CON MIGRACIONES Nadie está en contra de que venga gente a vivir acá. Al contrario, entendemos por qué muchos eligen esta hermosa provincia. Pero es simple: la prioridad la tienen las familias neuquinas que hoy están esperando una oportunidad», escribió.

«PRIORIDAD AL NEUQUINO No es ilógico lo que digo: Es como una fila en un cajero o en teatro: el que llega ultimo va atrás, no pasa adelante de una, no? Bueno con el trabajo es igual. Primero los neuquinos», agregó.

El ministro aclaró que la provincia no pretende cerrar sus puertas a quienes vienen a echar raíces. Neuquén, recordó, creció históricamente sobre la base de la migración.

Pero advirtió que el trabajo no sobra para absorber la demanda de toda la Argentina, y que la industria de los hidrocarburos requiere formación técnica específica que no siempre tienen quienes llegan con la expectativa de incorporarse de inmediato al sector energético.

Al mismo tiempo, el funcionario dejó en claro que la prioridad al trabajador neuquino también implica exigencias de su parte. Apuntó que quien no se capacita o no cumple con sus responsabilidades pierde esa ventaja que el Estado le brinda: «Priorizar también implica responsabilidad. Si sos neuquino y querés trabajar, el Estado te acompaña. Ahora, si faltás, no te capacitás o no sos responsable, esa prioridad se pierde. Por eso invertimos tanto en formación y capacitación».

Salarios y sectores: la brecha que explica la persistencia del mito petrolero

Si el comercio genera más puestos que el petróleo, ¿por qué el imaginario colectivo sigue asociando el empleo neuquino con los overoles y los cascos?

La respuesta está en los salarios. Castelli lo planteó con precisión en la entrevista radial: «Un salario del pliego de comercio neto son un millón cuatrocientos mil pesos, contra un comparativo en sector petrolero que duplica o triplica».

La diferencia salarial es tan pronunciada que el sector energético concentra la atención y el deseo, aun cuando no sea el mayor empleador en términos de cantidad de puestos.

El turismo completa el cuadro sectorial, aunque con una salvedad importante: su estacionalidad lo hace menos confiable como fuente de empleo sostenido.

«El comercio es quien hoy viene liderando nuestras estadísticas desde el programa Emplea Neuquén», resumió el ministro.

El panorama que emerge de los datos y las declaraciones ministeriales invita a revisar los relatos simplificadores sobre la economía neuquina.

Vaca Muerta importa, y mucho —tanto en regalías como en inversión y en el impulso indirecto que da a toda la actividad provincial—, pero el empleo cotidiano, el que da de comer a la mayoría de las familias de Neuquén-Plottier, se construye mayormente detrás de un mostrador, en una obra o en un local comercial, lejos del fragor de los yacimientos.