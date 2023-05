El Comité Contra la Tortura exige comenzar a actuar

Los integrantes nombrados por la Legislatura como el comité contra la tortura en Neuquén exigen que se los designe y se les de un espacio para funcionar, para comenzar con la tarea. Por falta de un nombramiento no pueden iniciar el monitoreo ni recorridas previstas en los lugares de encierro, no sólo las cárceles, recordaron.

«El comité se creó en el ámbito de la Legislatura, vamos a ser comisionados que duramos 4 años en el cargo, no somos empleados de la Legislatura. No entendemos el porqué de la demora: nunca salió la norma legal donde dice: éstas son las personas seleccionadas», dijo una de las integrantes del Comité, Silvia Couyoupetrou.

Mañana está prevista una conferencia de prensa en conjunto de sus integrantes para abordar lo que ya se adelantó en un comunicado de prensa: el Comité que tardó tanto en conformarse desde que salió la ley contra la Tortura en Neuquén, no toma funciones.

Couyoupetrou dijo que ya entregaron 6 notas para hablar con el vicegobernador o presidente de la Legislatura, Marcos Koopmann y los remiten a presentarse a Recursos Humanos del cuerpo legislativo.

Recordó que, en medio de la crisis carcelaria en Neuquén, «tenemos acciones que podemos hacer y no podemos actuar porque no hemos sido nombrados: recibimos una comunicación genérica de que éramos los nombrados pero no nos hicieron una convocatoria a asumir los cargos, no tenemos el espacio donde debería funcionar, dentro de la Legislatura, el comité».

Recordó que las tareas del nuevo organismo creado están establecidos por la ley nacional a la que se adhirió, en la ley provincial reglamentada y regidos y protocolizados los pasos por la existencia del Comité Nacional contra la Tortura.

Destacó que al dar entidad institucional al comité sus tareas inician en el monitoreo, capacitación, mediación y educación. «La prevención de la tortura no es sólo el accionar en las cárceles, sino que implica todo en contexto de encierro, niños y adolescencias, salud mental, adultos mayores, tenemos que construir institucionalidad alrededor de la prevención contra la tortura con monitoreos y recorridas, relacionarnos con las instituciones», recordó.

En el comunicado de prensa difundido hoy, Couyoupetrou, Roberto Samar, Néstor Gimenez, Estefanía Buamscha, Pablo Scatizza y Pablo Meuli plantearon su preocupación por la demora de la puesta en funcionamiento del Comité «en un contexto de crisis en las unidades de detención» , recordaron que fueron nombrados «por unanimidad» el 3 de marzo pasado y «al día de hoy no han podido asumir en su cargos ni poner en funcionamiento este mecanismo de prevención».

Harán un pedido de informes por la demora de la puesta en marcha del organismo.