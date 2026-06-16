Fuerte debate en Bariloche y no se logró acuerdo por la fecha de la elección a convencionales

Con un extenso y enredado debate, con dos interpretaciones opuestas y dos fechas distintas para convocar a la elección de convencionales para la actualización de la Carta Orgánica de Bariloche, los concejales no zanjaron sus diferencias y todo quedó como al principio: sin acuerdo.

Un proyecto de ordenanza -que apoya el partido del intendente Walter Cortés- prevé convocar a la elección el 20 de septiembre de este año. El otro proyecto ubica el comicio seis meses después, el 27 de marzo de 2027.

Ninguno de los dos obtuvo un dictamen de mayoría: el primer solo fue votado a favor por la autora Samantha Echenique (Cambia Río Negro), a pesar de que en la discusión manifestaron su acuerdo el bloque PUL y el concejal Juan Pablo Ferrari (JSRN) que luego dejaron su voto “en reserva” para definir en sesión.

La segunda iniciativa promovida por Leandro Costra Brutten (Incluyendo Bariloche) tuvo en el debate la ausencia del autor y los votos favorables de su compañera de bancada Julieta Wallace y Roxana Ferreryra (Nos Une), el resto fue en reserva.

El presidente del Concejo de Bariloche, Gerardo Del Río, con papeles en mano expuso su postura por las elecciones a favor del 20 de septiembre de este año. Foto: Marcelo Martinez

Con ese panorama nada se clarificó después una jornada de casi cuatro horas de discusiones en la Comisión de Gobierno y Legales -que luego se fusionó con Economía- que incluyeron enojos, malestares, advertencias de judicialización y acusaciones directas entre ediles.

Oficialismo apura, la oposición advierte judicialización

Las interpretaciones de cada sector fueron profusas y quedó en evidencia que el oficialismo tiene premura para sacar la convocatoria del 20 de septiembre que según los plazos legales para hacerla debe estar aprobada esta semana, para su llamado el 19 de junio, según definió el asesor letrado del Concejo, Gonzalo Ojeda, en su dictamen.

El abogado también plasmó que no se requiere de una mayoría especial de ocho votos para sacar la fecha de elecciones a la convención, algo que defienden los opositores Wallace, Costa Brutten y Ferreyra y que consideran una errónea interpretación el letrado a quien señalaron de dictaminar en favor del oficialismo.

Juan Pablo Ferarri (centro) de JSRN defendió la fecha de elecciones del 20 de septiembre de 2026. Foto: Marcelo Martinez

En varias oportunidades se leyó y releyó el artículo 217 de la Carta Orgánica actual que está bajo el título “reforma por Convención”, que según quien lo interpreta tiene dos lecturas. Costa Brutten, Wallace y Ferreyra asegura que “es claro” en indicar que se debe convocar a la elección a partir de cumplidos los 20 años de entrada en vigencia la Carta Magna actual, es decir en enero de 2027, por eso defienden la fecha posterior y remarcan que tiene una exigencia de ocho votos.

Del otro lado, Echenique y el presidente del cuerpo Gerardo Del Río (PUL) se apoyaron en el dictamen del asesor para defender que no requiere una mayoría especial de votos, es decir que con seis voluntades puede salir la ordenanza, y que nada define tácitamente que deba ser la elección después de los 20 años, más bien interpretan que a los 20 años ya debe estar el nuevo texto aprobado y en vigencia porque se pueden cambiar las reglas de juego para la próxima elección municipal, que debe realizarse en septiembre del 2027. Por eso la ultra defensa de la fecha del 20 de septiembre.

En tono de advertencia el concejal Costa Brutten, anticipó que si se convoca a elecciones antes de enero de 2027 judicializará la convocatoria por considerarla ilegal y argumentó tener la consulta con constitucionalistas que interpretan su visión de hacer el llamado el próximo año.

La cantidad de elecciones en el 2027 también en el debate

Para defender que la elección se realice este año, Ferrari (JSRN) coló una observación política al señalar: “De cara al arco político no veo con buenos ojos que sea (la elección a convencionales) el año que viene porque el año que viene la gente tiene que votar tres o cuatro veces”, lanzó en alusión a las elecciones provinciales, nacionales y municipales que se deben realizar a lo largo del 2027.

También Echenique habló de esa cuestión: “El año que viene tenemos un berenjenal de elecciones y le queremos sumar otra”, fustigó y se quejó en varias ocasiones de no escuchar una “posición intermedia” que los saque de la tensión de definir por las dos fechas propuestas en los proyectos.

Laura Totonelli (JSRN) se diferenció de su compañero de bancada Ferrari, que apoya la fecha de septiembre, y dijo que “están adelantando demasiado el proceso” al considerar que con el texto propuesto por Echenique con un plazo de trabajo de 60 días para los convencionales el texto estará listo 44 días antes del plazo de los 20 años.

Totonelli instó a buscar una alternativa y superar el escollo: “Hagamos un único proyecto entre todos, que salga por el voto de los 11 concejales y dejamos de lado la discusión de mayoría especial sí o no”, propuso.

Wallace dijo estar dispuestos desde su bloque a dialogar y buscar una salida, pero se mantuvo en su esquema de exigir ocho votos para sacar la fecha y que la elección debería ser posterior a enero de 2027.

También Wallace puso en la mesa su advertencia respecto de una eventual nulidad si se trata el tema en sesión extraordinaria en las próximas horas, que sería la única salida para el oficialismo para cumplir con los plazos de convocatoria y llegar a la fecha de septiembre.