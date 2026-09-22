Grooming, sexting y ciberbullying: proponen crear un observatorio preventivo en Viedma

Viedma podría tener un observatorio de redes sociales enfocado en prevenir casos de ciberbullying, grooming y sexting. Foto: ilustrativa

El proyecto presentado por el presidente del Concejo Deliberante de Viedma, Pedro Bichara, propone crear un Observatorio de Redes Sociales enfocado en grooming, sexting y ciberbullying.

La iniciativa pretende reunir al Municipio, organismos provinciales y organizaciones vinculadas con la protección de niños, niñas y adolescentes, incorporando manuales de prevención.

Un observatorio de redes sociales en Viedma

En los fundamentos del proyecto, Bichara señala que muchas veces, la falta de información impide que los jovenes que vivencian ciberbullying, grooming y sexting puedan reconocer su situación de vulnerabilidad, ignorando los riesgos fisicos y psicologicos que conlleva.

Mientras que los vinculos familiares o cercanos carecen de un protocolo que les permita actuar frente a las situaciones, o incluso detectarlo.

De este modo, se propone sistematizar información asociada al uso de redes y jovenes, para que las políticas públicas puedan apoyarse en datos y estadísticas, y a partir de ello elaborar materiales de prevención al alcance de toda la comunidad.

Además, se prevé impulsar capacitaciones especificas para quienes trabajan con niños y adolescentes, con lineamientos claros que favorezcan la detección temprana.

¿Quienes lo integrarían?

El observatorio estaría integrada por seis miembros, entre los cuales se incluye representantes del Concejo Deliberante, la Secretaría de Desarrollo Social municipal, el Consejo Municipal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Conial) y entidades asociadas al Poder Judicial, Educación y la Policia.

Mientras que en sus funciones se incluye la articulación de acciones con organizaciones y el sector privado, la elevación de propuestas al Ejecutivo municipal y la difusion de programas, lineas de ayuda y campañas relacionadas con grooming, sexting y ciberbullying.

Un modelo que ya funciona en Bahía Blanca

La propuesta del observatorio en Viedma menciona como antecedente la experiencia del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, cuyo observatorio se creó en 2018, convirtiendose en un espacio que continua activo con distintos talleres y actividades de prevención en escuelas y clubes.

Señalando que durante 2024 relevó a más de 2.000 estudiantes de nivel primario y secundario sobre situaciones vinculadas al uso de redes y los riesgos digitales.

Mientras que en la actualidad se encuentran organizando el Parlamento de Convivencia Digital 2026, que se realizara el 21 de octubre con la participación de estudiantes secundarios que profundizaran acerca de la convivencia digital y el uso responsable de las tecnologías.