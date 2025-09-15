El Concejo Deliberante de Allen rechazó el proyecto de emergencia económica de Román

Este lunes, en una sesión extraordinaria autoconvocada, el Concejo Deliberante de Allen resolvió rechazar por dictamen el proyecto de ordenanza presentado por el intendente Marcelo Román para declarar la «emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal de la municipalidad de Allen«. La decisión se tomó luego de varios debates entre el cuerpo legislativo y la ausencia de explicaciones previas del jefe comunal.

Según pudo reconstruir Diario RÍO NEGRO, el intendente Román solicitó reunirse con el cuerpo legislativo durante horas de la mañana luego de que su propuesta fuera desestimada por falta de detalles sobre aspectos claves, como los recursos involucrados en los ingresos y egresos municipales. «Es un cumulo de buenas intenciones, muchas delegaciones de culpas, pero sin explicaciones específicas sobre el origen y destino de los recursos», afirmaron fuentes cercanas al Concejo Deliberante.

El dictamen al que pudo acceder este medio cuestiona que el Ejecutivo solicite facultades extraordinarias sobre contrataciones de personal y horas extras, atribuciones que ya posee según la Carta Orgánica y la normativa vigente.

Además, se señaló que el proyecto no contempla medidas concretas de reducción del gasto político, manteniendo una estructura de 97 funcionarios «sin plan de achique y ni reducción

salarial proporcional». Esta omisión «impide que la ciudadanía perciba un verdadero esfuerzo de austeridad».

Por último, el dictamen advierte que la declaración de emergencia debería estar acompañada por «un programa serio de recuperación de deuda», metas financieras «claras» y mecanismos de transparencia. Sin estos elementos, y «sin un compromiso explícito de austeridad política, responsabilidad en la gestión y protección de los intereses de los vecinos», el Concejo consideró «inviable» delegar facultades al Ejecutivo.

Frente a este panorama, se le solicitó al intendente presentar nuevamente el proyecto con mayores precisiones. «Entendemos que por la emergencia de la situación lo presentará en el corto plazo así se vuelve a evaluar», señalaron a este medio.

Por su parte, luego de la reunión con los concejales, el intendente Marcelo Román anticipó en diálogo con el medio Inforo que continuará trabajando junto a la secretaria de Hacienda y el equipo técnico para analizar los argumentos detallados por los concejales al momento de rechazar el proyecto.

Hasta el momento de la publicación de la nota, este medio intentó comunicarse con el Ejecutivo, pero no obtuvo respuestas.

El Concejo Deliberante de Allen solicitó que el ajuste «no caigan sobre la ciudadanía» y mayor responsabilidad fiscal

Dentro de las recomendaciones que se le hicieron al Ejecutivo Municipal para la próxima elaboración de un nuevo proyecto que se destaca que contemple medidas concretas de austeridad y responsabilidad fiscal. Entre ellas, se propone una reducción del 60% en la planta política y una disminución del 25% en los haberes de los funcionarios durante el período de emergencia. Además, se exige establecer un tope mensual para las horas extras, con justificación obligatoria y cronograma previo de su utilización.

También se plantea la necesidad de presentar un plan de recuperación de deuda con metas financieras semestrales, junto con la incorporación de mecanismos de transparencia y publicidad oficial en materia de contrataciones, ejecución presupuestaria y deuda consolidada.

En paralelo, se solicita definir políticas de protección tanto para el trabajador municipal como para el contribuyente, asegurando que el ajuste no recaiga exclusivamente sobre la planta permanente ni sobre la comunidad. Asimismo, se propone la cancelación total de gastos vinculados a fiestas públicas, contrataciones para eventos y publicidades oficiales por el poder legislativo municipal, y establecer un cronograma de pago a proveedores proveyendo y garantizando el cumplimiento de este esquema en el plazo que dure la emergencia.