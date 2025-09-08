Sin explicaciones de Marcelo Román, el Concejo tratará la emergencia económica en Allen

Mientras los concejales debatían en comisión parlamentaria, los gremios se concentraron en el Concejo Deliberante para manifestar sus inquietudes sobre la crisis actual. (Foto: Concejo Deliberante de Allen)

El intendente libertario Marcelo Román no se presentó este lunes ante la comisión parlamentaria del Concejo Deliberante, donde había sido invitado para brindar explicaciones sobre el proyecto de ordenanza que propone declarar la “emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal” en Allen. A pesar de su ausencia, el cuerpo legislativo decidió avanzar con su tratamiento y se espera en los próximos días tener novedades.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, un concejal que participó de la reunión parlamentaria explicó que el objetivo era que el Ejecutivo se presentara para detallar el alcance de la emergencia económica y precisar aspectos clave, como los recursos involucrados en los ingresos y egresos municipales. “Hemos observado gastos inconmensurables a lo largo del año, y resulta difícil saber de dónde se obtendrán los fondos, porque si te los adelantan, después hay que devolverlos”, advirtió el edil.

Además, señaló que, pese a la ausencia del Ejecutivo municipal, el proyecto ya se encuentra en comisión, y en los próximos días se presentará una resolución al respecto.

El intendente Marcelo Román presentó el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante a fines de agosto. La iniciativa propone declarar la emergencia pública por seis meses, con posibilidad de extenderla por un período similar. Según trascendió, el tema fue abordado previamente con el gobernador Alberto Weretilneck durante una reunión en Viedma, en el marco de la profunda crisis económica e institucional que continúa afectando a la municipalidad.

La crisis que atraviesa la municipalidad de Allen se arrastra desde hace meses y se manifiesta en múltiples frentes. Por un lado, los gremios municipales llevan adelante varios reclamos salariales y denuncias por maltrato laboral. A esto se suma una seguidilla de renuncias en el gabinete del intendente Marcelo Román, una denuncia por peculado presentada ante la Justicia Penal por el Tribunal de Cuentas local, y numerosas marchas de vecinos autoconvocados. Estos últimos exigen soluciones ante la falta de gas en distintos barrios, cuestionan las “promesas incumplidas” de generación de empleo vinculadas al parque industrial, y reclaman mejoras urgentes en la prestación de servicios básicos.

Los números en rojo de la gestión de Román

Cinco meses después de que el jefe comunal de Allen, Marcelo Román, anunciara el cierre del balance 2024 con superávit, las deudas millonarias a proveedores, los gastos significativos en fiestas locales, la gran cantidad de horas extras registradas y los gastos en relación a los ingresos reflejan un panorama alarmante para lo que queda del 2025, según indicaron concejales de la localidad.

Un extenso informe de 80 hojas aproximadamente elaborado por el Tribunal de Cuentas reveló la situación financiera de la gestión del intendente libertario, Marcelo Román.

Según el informe, al 30 de junio de 2025 la deuda del municipio con proveedores supera los 2.900 millones de pesos, mientras que el total de ingresos, sumando la coparticipación de impuestos nacionales, la coparticipación provincial y los ingresos propios del municipio, ronda los 1.387 millones de pesos.

Otro rubro que genera un fuerte impacto es el de los eventos deportivos y culturales. Por ejemplo, los gastos de la Pera en 2024 ascendieron a 14.405.675 pesos, a los que se sumaron 907.900 pesos invertidos en el triatlón de la Pera. Mientras que, en 2025, este gasto se disparó a 567.113.095 pesos, mostrando un incremento notable.

También se mencionó que, durante el primer semestre, el municipio gastó 34 millones de pesos en publicidad y 58 millones en asesorías. Estos dos puntos fueron rápidamente relacionados durante la sesión por los gremios y los concejales al vínculo entre el intendente Román y el empresario de medios Santiago Ocampo, denunciado recientemente por participación y usurpación de autoridad.

Provincia intentó una conciliación obligatoria entre Román y los gremios municipales, pero fracasó

Este lunes, mientras los concejales debatían en comisión el proyecto de emergencia económica impulsado por el Ejecutivo, los gremios representantes de los trabajadores municipales se hicieron presentes en el Concejo Deliberante para manifestar sus inquietudes sobre la crítica situación que atraviesa el municipio.

Actualmente los gremios se encuentran en un paro por tiempo indeterminado luego que la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro entre el intendente de Allen y los gremios municipales concluyera sin acuerdo entre las partes el miércoles pasado.

La delegada de ATE Allen, Carolina Suárez explicó que, tras 10 días de audiencias y negociaciones, el Ejecutivo municipal propuso en la última mesa de acuerdo un aumento salarial del 1% en septiembre, a percibirse en octubre. Además, señaló que los trabajadores que habían recuperado sus puestos durante la conciliación obligatoria fueron nuevamente notificados del cese de sus contratos.

Frente a esta situación, los gremios presentaron nuevamente una medida de fuerza con paro y asambleas por tiempo indeterminado. «Esto profundiza aún más la crisis con los sindicatos y los trabajadores, porque ocurre en medio del conflicto. No habrá ningún ahorro con esta medida, ya que afecta a quienes tienen los sueldos más bajos. En lugar de tomar alternativas como reducir la planta política o los sueldos de los funcionarios, dejan a unas 20 familias sin sustento”, sostuvo Suárez.