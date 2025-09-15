Un periodista que cubre la crisis institucional en Allen denunció amenazas de muerte

El periodista Guillermo Campetti del sitio InfOro y la radio La Voz de Oro presentó una denuncia en la fiscalía descentralizada de Allen por amenazas de muerte en medio de la cobertura que realiza de la crisis institucional y económica del municipio de Allen.

Campetti indicó que recibió amenazas en chats con perfiles falsos en redes sociales primero, y luego más específicamente de una persona en su celular. Allí le decían que no debía hablar de lo que sucedía en Allen ni de la gestión de Marcelo Román, el intendente libertario de la ciudad. Por este motivo presentó la denuncia penal por amenazas. La presentación fue hecha meses atrás, más precisamente en mayo.

La radio y el sitio han informado constantemente sobre la situación en Allen, donde el intendente y un empresario local de medios, Sebastián Ocampos, tienen abiertas investigaciones judiciales por un caso de supuesto peculado el jefe comunal, y por presunta usurpación de cargo público en el caso de Ocampo.

El periodista afirmó que desde hace meses desarrollan su actividad periodística a puertas cerradas, lo que dificultado realizar las coberturas periodísticas habituales. También indicó que ha tenido que cambiar rutinas familiares por temor a que cumplan las amenazas dirigidas a su persona. Campetti dijo que no conoce personalmente a quien lo amenaza, pero sí que muestra afinidad política con el intendente de Allen.

Qué dijo Fopea sobre las denuncias por amenazas

La situación del periodista de InfOro y Radio la Voz de Oro generó el interés del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) que expresa «su preocupación por las persistentes amenazas al periodista Guillermo Campetti (Río Negro) por parte de un militante político afín al intendente de Allen».

Desde el mes de mayo, Campetti recibe insultos y amenazas como “voy a ir a la radio y te voy a volar la cabeza” en su chat de Whatsapp por parte de una persona «a la cual denunció ante la Fiscalía de Allen con nombre, apellido y número de teléfono. Pese a ello, la Justicia no ha avanzado en el caso, las amenazas persisten y representan una causa cierta de temor para el desempeño profesional del periodista y la seguridad de su familia».

En su cuenta en X Fopea OPEA reclamó «a las autoridades municipales y a las judiciales de la ciudad de Allen que garanticen un clima de seguridad y tranquilidad para el ejercicio del periodismo profesional. El hostigamiento telefónico o por redes sociales configura un atentado a la libertad de expresión y afecta el derecho de la ciudadanía a contar con una información completa, libre y veraz de lo que sucede en la comunidad».

Antecedentes de casos que afectaron el trabajo de periodistas

Cabe recordar que no es la primera vez que Fopea pone su mirada en Allen. A principios de 2025 la entidad indicó que «El Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea registró una serie de inconvenientes que afectaron el trabajo de la prensa durante la Fiesta Nacional de la Pera, en la ciudad rionegrina de Allen. Los periodistas Diego Von Sprecher y Martín Chavarría, de dos reconocidas radios locales (AN Radio y Radio Líder), denunciaron dificultades para cubrir el evento debido a las condiciones impuestas por la actual gestión municipal, que obstaculizaron su labor periodística», señaló la entidad.

Fopea informó que «Von Sprecher explicó que, al igual que el año anterior, la organización del evento presentó obstáculos para las acreditaciones y trabajo de los medios ajenos al oficialismo. A pocos días del inicio del evento, se les informó que no habría lugar disponible dentro del predio. Ante esta negativa, Von Sprecher y su equipo decidieron montar su cobertura en el andén de la estación de ferrocarril, completamente inadecuado para trabajar».

Por su parte, Chavarría enfrentó dificultades similares para obtener un espacio para su equipo. A pesar de haber cubierto 25 de las 27 ediciones de la fiesta, este año no recibió respuesta clara de los organizadores. Debido a la falta de condiciones adecuadas, la radio decidió no asistir, al igual que otros medios que fueron directamente excluidos del predio, se puede leer en la página de Fopea.