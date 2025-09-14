Municipales de Allen sostienen la protesta en el corralón y el conflicto con Román se agrava

La crisis en Allen suma un nuevo capítulo en el conflicto entre los trabajadores municipales y la gestión del intendente Marcelo Román. En los últimos días, tres hechos encadenados expusieron la situación: protestas en el corralón por salarios y condiciones laborales; la clausura de gran parte de la flota automotor tras una inspección de la Secretaría de Trabajo; y la difusión en redes de imágenes del intendente y un concejal recolectando residuos en un camión particular.

La tensión creció aún más en Allen tras la falta de acuerdo de la conciliación obligatoria convocada por Provincia entre los gremios municipales y el intendente Marcelo Román. Según explicaron los referentes gremiales a este medio, luego de diez días de audiencias, el Ejecutivo ofreció un aumento salarial del 1% en septiembre, a cobrar en octubre, propuesta que fue rechazada por todos los gremios.

Por su parte, la secretaria de Trabajo de Río Negro indicó al Diario RÍO NEGRO que, tras la clausura de los vehículos oficiales, no hubo nuevas intervenciones provinciales porque ninguna de las partes volvió a solicitar la conciliación. “La Secretaría, a través de la delegación de Allen, está disponible ante cualquier llamado de los gremios o del municipio”, señalaron desde el organismo.

Cronología de una crisis en Allen

La crisis que atraviesa la municipalidad de Allen se arrastra desde hace meses y se manifiesta en múltiples frentes. Por un lado, los gremios municipales llevan adelante varios reclamos salariales y denuncias por maltrato laboral. A esto se suma numerosas marchas de vecinos autoconvocados que exigen soluciones ante la falta de gas en distintos barrios, cuestionan las “promesas incumplidas” de generación de empleo vinculadas al parque industrial, y reclaman mejoras urgentes en la prestación de servicios básicos.

El martes pasado, trabajadores municipales se manifestaron en el corralón para reclamar por el mal estado de los vehículos oficiales y la falta de propuestas salariales por parte del Ejecutivo. Durante la protesta, llegaron efectivos de la Policía de Río Negro por orden del fiscal Ricardo Romero. Solicitaron liberar la salida de un camión, y ante la negativa, notificaron a los manifestantes.

Más tarde, inspectores de la Secretaría de Trabajo constataron las condiciones laborales en el corralón y clausuraron varios vehículos por no estar en condiciones óptimas.

Más de una decena de vehículos fueron clausurados. (Foto: Gentileza)

Ante esta situación, el municipio emitió un comunicado en redes sociales atribuyendo el conflicto al paro de los gremios ATE, Soyem y UPCN, y advirtiendo que afecta servicios como recolección de residuos, alumbrado y guarderías.

La protesta de los trabajadores municipales continúa con el gremio Soyem manteniendo el reclamo en el corralón por mejoras salariales y laborales. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, referentes del gremio señalaron que llevan una semana en el corralón «apostados con los compañeros y realizando esta lucha por turnos».

«Día y noche estamos, se está reclamando que los vehículos están sin seguro sin RTO, no hay insumos para trabajar, los sueldos los pagan atrasados, no tenemos seguro, nos hacen descuentos de cuotas sindical y préstamos, pero ellos no hacen los depósitos a los sindicatos, al banco, a las financieras. No está pagando nada de nada. Los proveedores ya le están mandando carta documento porque no paga, los regadores hacen 5 meses que no cobran. Son infinidades de cosas por las que estamos reclamando», afirmó María Ester Vázquez, referente del gremio de trabajadores municipales Soyem.

Con los trabajadores municipales en paro por tiempo indeterminado y gran parte de la flota vehicular clausurada, vecinos registraron ayer al intendente Marcelo Román y a un concejal recolectando basura en un camión particular. Situación que generó diversas opiniones entre los usuarios.