Cipolletti firmará convenios para desarrollar 75 lotes destinados a empleados municipales

En una primera etapa se asignarán 75 lotes a empleados agremiados como no agremiados. Foto: Municipio de Cipolletti

Hoy el Ejecutivo de Cipolletti llevará adelante la firma de convenios con ATE, Soyem, UPCN y Sitramuci para el desarrollo de terrenos destinados a trabajadores municipales. El tema comenzó a tratarse en la agenda municipal desde julio del año pasado, y finalmente hoy se avanzará con la rúbrica del acuerdo.

El acto será hoy a partir de las 14 en el Distrito Vecinal Noroeste (DVNe) y contará con la presencia del intendente Rodrigo Buteler, representantes sindicales y autoridades del Ejecutivo.

El proyecto prevé 75 lotes y, según explicó el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra en diálogo con Diario RÍO NEGRO, es el resultado de un proceso de trabajo entre municipio y sindicatos. «Empezamos a trabajar en una mesa de trabajo gremial entre el Ejecutivo y los cuatro gremios, en una ordenanza para establecer el marco que regula cómo es el esquema de desarrollo del loteo social y además de cómo se adjudica a los empleados ese loteo», señaló.

La adjudicación de los lotes se realizará mediante un esquema de puntaje que considerará las diferentes circunstancias de cada agente municipal. El funcionario describió el mecanismo como «un sistema de scoring por las diferentes situaciones personales que atraviesa cada uno y características económicas«.

En paralelo a la firma del convenio, el Ejecutivo ya presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que establece el marco normativo del loteo social y solicitó su tratamiento.

El secretario de Gobierno destacó que el texto fue redactado de forma colectiva: «entre los cuatro gremios, todos de acuerdo, y el Ejecutivo, las cinco partes de acuerdo, es que redactamos en conjunto esa ordenanza que estamos pidiendo que se trate en el Concejo«, afirmó.

Si bien el municipio se encargará de los proyectos, las obras serán financiadas con los ahorros de los adjudicatarios.