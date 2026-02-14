El Concejo ratificó el veto a la ordenanza que creaba una comisión investigadora de la concesión del cerro Catedral

La concesión del centro de esquí del cerro Catedral está en manos de la firma Capsa. (foto de archivo)

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, logró este viernes una victoria política en el Concejo Municipal, donde tiene minoría. Con el apoyo de los concejales de Juntos Somos Río Negro, de Juntos por el Cambio (JxC) y Bariloche Suma quedó firme el veto del jefe comunal contra la ordenanza que creaba una comisión especial investigadora de la concesión del cerro Catedral, a cargo de la empresa Capsa.



La ordenanza 3557 había sido sancionada el 18 de diciembre pasado, con el voto favorable de los concejales de Incluyendo Bariloche, Leandro Costa Brutten (autor del proyecto) y Julieta Wallace, la concejal Roxana Ferreyra, de Nos Une, Facundo Villalba, de Primero Río Negro, y el respaldo del concejal oficialista Tomás Hercigonja (PUL).

Sin embargo, en la sesión extraordinaria de este viernes, Ferreyra y Hercigonja estuvieron ausentes con aviso. Por eso, solo Costa Brutten, Wallace y Villalba votaron por la ratificación de la ordenanza.

Mientras que a favor del veto de Cortés lo hicieron el presidente del Concejo, el oficialista Gerardo del Río, con su compañera del bloque PUL, María Coronado, los concejales de Juntos, Juan Pablo Ferrari y Laura Totonelli, la concejal Samanta Echenique, de JxC, y el concejal debutante Lucas Pérez, de Bariloche Suma.

Ni Del Río ni Coronado hicieron una defensa política del veto de Cortés. Solo se limitaron a escuchar las críticas de los concejales opositores y esperar la votación.

La reforma de la Carta Orgánica Municipal

“Nos veremos en la reforma de la Carta Orgánica porque sé que la intención del intendente Walter Cortés es modificar lo que le impide llevar adelante este negociado con los Trappa”, sostuvo Costa Brutten antes de la votación. “El cerro Catedral es de los barilochenses y no lo pueden negociar”, afirmó.

Ferrari recordó que el bloque Juntos Somos Río Negro, cuando se trató el proyecto de ordenanza para crear la comisión investigadora, votaron en contra de esa iniciativa “y vamos a seguir sosteniendo con esa coherencia”.

“Creemos que hay una incompatibilidad normativa en la invasión de competencias exclusivas del Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral (Eamcec)”, sostuvo.

Indicó que la ordenanza 2203 sancionada en 2011 “creó el ente municipal como única autoridad de aplicación del contrato de concesión del cerro Catedral”.

La función del Eamcec

“Muy bien las comisiones investigadoras”, aseguró Ferrari. “Pero en este caso, puntualmente, votamos en contra porque creemos que ya hay herramientas necesarias para poder llevar adelante todo lo que el concejal (por Costa Brutten) manifestó y como le dijimos ese día estamos de acuerdo que se lleve adelante”, aseveró el concejal de Juntos.

Aunque indicó su desacuerdo con el veto. “Vetando me parece que no es el camino, me parece que el camino es buscando los consensos”, opinó.

Su compañera de bloque advirtió que el Eamcec “es un ente autárquico y tiene funciones técnicas”. “Quisiera instar al Ejecutivo, al PUL, que dejen que el ente autárquico haga su trabajo técnico”, pidió Totonelli.

“El problema esta en que el Ente está cumpliendo actualmente un rol político y eso es lo que resulta inadmisible”, enfatizó.



Una ironía para el intendente

“En primer término, agradecerle al intendente porque con el veto lo que ha determinado es permitir que se sepa quién está en connivencia o acompañando a una empresa que está vaciando el cerro Catedral”, dijo Costa Brutten cuando defendió la ordenanza vetada. “Tenemos que agradecer este veto, porque expone quién es quién en Bariloche”, expresó.

Manifestó que crear la comisión investigadora “no le conviene a los poderosos de turno”. “Mientras nosotros sostenemos la comisión investigadora con la Carta Orgánica, el intendente, los fundanentos del veto los tiene que sostener con falsedades”, enfatizó Costa Brutten.

Según Costa Brutten, se perdieron 10.000 esquiadores y 20.000 peatones entre 2024 y 2026 y responsabilizó a Capsa por esa situación.

Villalba mencionó que el directorio del Eamcec resolvió en octubre pasado aumentar el pase de esquí de 115 mil a 160 mil pesos. Pero destacó que el personal técnico del Ente, “que hizo su trabajo”, advirtió que la empresa Capsa “no presentó la información tarifaria a tiempo” para justificar el incremento.

Costa Brutten dijo que “quieren entregarle las tierras” del cerro a la empresa que a cambio ofrece el “ocho por ciento de lo que venda, 10 dólares el metro cuadrado o algunos lotes sociales”.

“Y acá está la prueba, en este veto está la prueba, quieren llevar adelante impunemente un negociado”, remató el concejal opositor.