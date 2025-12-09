Reforma laboral, cambios tributarios y derecho a la propiedad: las definiciones del Consejo de Mayo

El Gobierno formalizó este martes las conclusiones que surgieron del Consejo de Mayo, traducidas en proyectos de ley que apuntan a un cambio del perfil sociopolítico y económico del país. Los ejes son la modernización laboral, las reformas en el plano fiscal e impositivo, y la consolidación de las garantías sobre los derechos de propiedad.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el informe luego de la última reunión del cuerpo, realizada este mediodía en la Casa de Gobierno. Las definiciones del Consejo son de carácter consultivo, pero no vinculantes, por lo que podrán sufrir modificaciones durante el proceso de debate y aprobación.

A la última mesa de debate, se sumaron, además de Adorni, el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger; la Secretaria Técnica, Cecilia Domínguez; y los representantes Alfredo Cornejo (gobernadores), Carolina Losada (Senado), Cristian Ritondo (Diputados) y Martín Rappallini (industria). El representante del sector gremial, Gerardo Martínez, no participó, ya que se encontraba regresando de Estados Unidos, donde asistió a reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De los 10 puntos que constituían el Pacto de Mayo, se abordaron ocho. Quedaron pendientes una nueva Ley de Coparticipación, que requiere el aval de todos los gobernadores, y la reforma previsional, supeditada a la reforma laboral.

Pese a la foto de unidad, no hay pleno acuerdo en todos los puntos ni en la redacción de los proyectos. La Confederación General del Trabajo (CGT), por ejemplo, ya expresó su desacuerdo con varios aspectos de la reforma laboral. El sector industrial también planteó objeciones a algunos cambios impositivos.

Modernización laboral

El proyecto de reforma laboral ingresará mañana al Parlamento por la Cámara de Senadores. La iniciativa incluye modificaciones en las condiciones de contratación, la flexibilización de la jornada y el otorgamiento de vacaciones, y un recorte en las indemnizaciones. También busca eliminar la ultraactividad de los convenios e impulsa la negociación por empresas.

Cambios tributarios

La reforma tributaria se ejecutará por etapas. La primera se enfoca en la sanción del Proyecto de Inocencia Fiscal, que modifica el Régimen Penal Tributario. Se busca actualizar los umbrales monetarios para los delitos fiscales.

Uno de los cambios centrales es el mecanismo de extinción de la acción penal. La Administración Tributaria no presentará denuncia penal si el importe evadido (más intereses) se cancela de forma incondicional y total antes de la denuncia. Si la acción penal ya se inició, se extinguirá si se cancelan las obligaciones evadidas (más intereses) más un importe adicional del 50% de la suma total, dentro de los 30 días hábiles de la notificación.

Equilibrio fiscal

El Consejo de Mayo propuso la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Esta iniciativa prohíbe el déficit en el presupuesto nacional y exige que el Presupuesto General de la Administración Nacional proyecte un resultado financiero equilibrado o superavitario.

Se crea un mecanismo de ajuste automático: si hay una disminución de recursos o un incremento de gastos que ponga en riesgo el equilibrio, el Jefe de Gabinete deberá tomar medidas para restablecerlo, priorizando partidas sin monto mínimo de ejecución.

La propuesta tipifica como delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para financiar al Gobierno. Se incorpora la figura de prisión e inhabilitación en el Código Penal para el funcionario público que incremente gastos sin recursos acreditados. Del mismo modo, se sanciona al funcionario del BCRA que ordene la emisión de moneda de curso legal violando las prohibiciones de su Carta Orgánica.

Se sugiere que el Presidente y los gobernadores refuercen el compromiso de no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario, con excepciones para operaciones de rollover o en casos de riesgo crediticio superior al de la Nación. Adorni indicó que el Consejo sugirió que, para alinear incentivos, se excluya del acceso a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias que no adhieran o no cumplan las metas fiscales.

Garantías a la propiedad privada

El Consejo impulsará cambios a normativas clave para fortalecer la propiedad privada, como la Ley de Expropiaciones (Nº 21.499) y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La reforma de la Ley de Expropiaciones garantizará que la indemnización se limite al valor objetivo de mercado del bien y a los daños directos e inmediatos. Quedan excluidos valores afectivos, ganancias hipotéticas o el mayor valor conferido por la obra a realizar. Para proteger al expropiado de la desvalorización monetaria, el valor de mercado se calculará en una fecha anterior al anuncio y se actualizará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) hasta el pago.

La «ocupación temporánea anormal» se restringe a un máximo de 60 días no prorrogables, y solo podrá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo, con la correspondiente indemnización. Se prohíbe específicamente esta ocupación sobre empresas, sociedades, acciones o bienes sujetos a expropiación. Las reformas también agilizan los procesos de desalojo.

En tierras rurales, se busca la liberación total para la compra por parte de privados extranjeros. Además, se deroga la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo (que regía por 30 a 60 años) tras un incendio, una norma que «atenta directamente contra la producción». No obstante, se mantienen límites a la titularidad y posesión para entidades gubernamentales extranjeras.