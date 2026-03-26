Facturas de «último momento» y pagos en efectivo: declaró el piloto del vuelo privado de Manuel Adorni

El escándalo que salpica a Manuel Adorni, por sus vuelos a Punta del Este, sumó un testimonio clave en los tribunales federales. Agustín Issin Hansen, el piloto y broker que gestionó el traslado de la familia del jefe de Gabinete desde Uruguay, se presentó ante la Justicia para intentar aclarar un circuito financiero que, lejos de despejar dudas, añade sospechas sobre el origen de los fondos.

Hansen es la pieza que une a la empresa de taxis aéreos con el entorno del funcionario. Según su declaración, él adquirió un «pack» de diez vuelos a la firma Alpha Centauri por un total de 42.250 dólares, abonados íntegramente en efectivo. De ese cupo salió el tramo de regreso que trajo a los Adorni hasta San Fernando, según indica La Nación.

Lo que la Justicia investiga como una posible dádiva o conflicto de intereses es la ausencia del nombre de Adorni en los papeles oficiales.

El esquema revelado por el piloto funciona así:

El Intermediario: Hansen actuó como broker y emitió una factura de 3.000 dólares .

Hansen actuó como broker y emitió una factura de . El Pagador «oficial»: la factura no salió a nombre de Adorni, sino de Marcelo Grandio , un periodista amigo del vocero cuya productora tiene contratos con la TV Pública.

la factura no salió a nombre de Adorni, sino de , un periodista amigo del vocero cuya productora tiene contratos con la TV Pública. La sospecha de las fechas: la factura de Hansen a Grandio tiene fecha del 9 de marzo, exactamente tres semanas después del viaje y el mismo día que el periodista Carlos Pagni reveló el escándalo en televisión.

Operativo en San Fernando y la defensa de Manuel Adorni

Mientras el piloto declaraba, la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) allanó las oficinas de Alpha Centauri. Buscan la trazabilidad del dinero: la Justicia ya sabe que el tramo de ida costó 4.830 dólares y fue facturado a la productora de Grandio, Imhouse.

Por su parte, Adorni mantiene su estrategia de defensa cerrada:

Incluso, el funcionario deslizó que el video donde se lo ve embarcando fue una operación de desestabilización interna filtrada por personal de seguridad del aeropuerto.