Gustavo Guerra Labayén, el tercer juez destituido en Viedma

La destitución del excamarista Gustavo Guerra Labayén se concretó este viernes, a partir de un fallo unánime del Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial y se convirtió en el tercer caso tras igual destino de Juan Bernardi, en 2016; y Favio Igoldi, en 2017.

El Consejo integrado por la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado; el juez Gustavo Bronzetti Núñez, los legisladores Marcela González Abdala, Juan Murillo Ongaro y Marcelo Szczygol y los representes del Colegio de la Abogacía Candela Fanton, Luisina Devia y Maximiliano Mullally Bratulich arribaron a ese fallo por «mal desempeño de la función» y lo inhabilitaron por cinco años para ocupar cargos en el Poder Judicial.

Las demoras en las firmas de 25 fallos y la pérdida de jurisdicción en 8 «produce un quiebre institucional diferente, que excede de un atraso, a partir del desplazamiento forzado de la jurisdicción» indicó la sentencia que fue cuestionada por el abogado defensor Fernando Chironi.

El letrado anunció que recurrirá al Superior Tribunal, aunque con pocas expectativas, por decisiones anteriores de ese cuerpo durante el proceso y llegará hasta la Corte Suprema de Justicia.

La destitución de Guerra Labayén no es la primera en el ámbito de la capital provincial. En septiembre de 2016 igual camino siguió el camarista Bernardi, también tras un fallo unánime por «mal desempeño» y «graves desórdenes de conducta», tras 17 meses de suspensión.

Más tarde, en marzo de 2017, fue condenado a cinco años de prisión efectiva por la promoción de corrupción de menores, que tuvo como víctima a una jovencita que en ese momento tenía 17 años y se encontraba institucionalizada.

En junio de 2017 fue el turno del juez Igoldi, destituido «por mal desempeño» y con una inhabilitación por cinco años para ocupar otro cargo en el Poder Judicial. En este caso el fallo fue con voto dividido

La acusación contra el exjuez se concentró entre el 25 de mayo de 2013 y junio del 2016 por «haber incurrido en forma reiterada en actos de manifiesta arbitrariedad, incumplido disposiciones de orden público y persistido tales inconductas, pese a los llamados de atención o advertencias que le efectuara la Cámara».

En los últimos años la Justicia de Río Negro también tiene otros antecedentes similares. En octubre de 2016 el Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción destituyó a Diego Broggini de su cargo de vocal de la Sala II de la Cámara Laboral de Roca por mal desempeño de sus funciones.

El juicio político fue por incumplimiento de plazos legales para dictar sentencias de más de 74 expedientes.

El 16 de marzo de 2021 fue destituida la jueza Erika Fontela por mal desempeño en la función y graves desarreglos de conducta, también con una inhabilitación por 5 años para ocupar otro cargo judicial.

La exmagistrada había sido designada en marzo de 2015 al frente del Juzgado de Familia, Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 11 de EI Bolsón. Aunque estaba suspendida desde mayo de 2019.

En junio del año pasado igual suerte tuvo la exjueza de Familia de Roca Moira Revsin, destituida por maltrato en el ámbito laboral e inhabilitada por dos años para ocupar cargos dentro del Poder Judicial de Río Negro.